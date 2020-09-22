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22.09.2020 22:03
Рубрика: Общество

Минпросвещения изменило правила приема детей в школы

Текст: Мария Агранович
Министерство просвещения утвердило порядок приема детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Фото: Александр Кадников/ТАСС Фото: Александр Кадников/ТАСС
Фото: Александр Кадников/ТАСС

Первое и главное: в документе закреплено приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. Было много жалоб от родителей, чьи дети попадали в разные школы, несмотря на родство. Утро у таких мам и пап превращалось в настоящий квест, когда детей нужно успеть развезти по разным школам, которые порой находились в разных районах города. Напомним, о том, что готовятся изменения, стало известно летом прошлого года, а этой весной проект приказа был опубликован в интернете для общественного обсуждения. И вот теперь братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, получили право преимущественного приёма.

Фото: Валерий Матыцын/ТАСС
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Второе важное новшество - сроки приема заявлений в первый класс для детей, которые живут в домах, "прикрепленных" к школе. По новым правилам, приём начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Ранее родители несли документы в школу с 1 февраля.

Если ребенок живет не на "участке" школы, то приносить заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля (ранее - с 1 июля). Принимать документы будут до момента заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября текущего года.

Правила по-прежнему "пускают" в школу детей не младше 6 лет 6 месяцев и не старше 8 лет. Если хотите отдать ребенка раньше или позже - требуется письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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