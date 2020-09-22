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22.09.2020 09:30
Рубрика: Экономика

Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от COVID-19

Текст: Елена Манукиян
К клиническим испытаниям собственной цельновирионной вакцины готов приступить Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, сообщили в Минздраве. Центр известен как одно из мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Разрешение ему выдано в понедельник, 21 сентября.

Известно, что вакцина - жидкая, делается в 2 укола с перерывом в 2 недели. Для участия в испытаниях набираются более трех тысяч добровольцев, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов, а значит - позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных. Все участники после вакцинации будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней, где их состояние будут контролировать врачи. Им также предоставят всю необходимую информацию о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах.

Десять вакцин от COVID-19 дошли до финальной фазы клинического тестирования

Клинические испытания пройдут в трех российских городах: Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. А первые результаты, по словам директора Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, станут известны к концу осени. "Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года", - сказал он, подчеркнув, что в процессе доклинических исследований прививка формировала стойкий иммунный ответ.

В Минздраве также напомнили, что первая вакцина "Гам-Ковид-Вак" от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи зарегистрирована и уже запущена в массовое производство. Вторая, представленная новосибирским Центром "Вектор", сейчас на этапе клинических исследований.

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