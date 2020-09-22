Немецкие социал-демократы требуют запретить нацистские флаги

Социал-демократические депутаты земельного парламента Баден-Вюртемберга требуют запретить знамена и флаги Третьего рейха, которые сейчас в провокационных целях используют крайне правые экстремисты разных мастей. Об этом во вторник в интервью немецкому информационному агентству dpa сказал политик-правовед Борис Вайраух.

Дело в том, что пока в Германии законодательно запрещены лишь знамена и флаги с изображением свастики, развивавшиеся над страной в 1935 - 1945 годах. А вот военные стяги Третьего рейха по-прежнему безнаказанно служат символами правых группировок. Достаточно напомнить об их появлении на ступенях рейхстага, когда в августе экстремисты пытались ворваться в здание бундестага.

Проблема "возрождения" нацистских символов будоражит общественность и в других землях страны. Кстати, с этой недели в Бремене флаги рейха уже запрещены. Так что там полиция вправе их конфисковывать, а их владельцев штрафовать на сумму до одной тысячи евро.

"Вот и нам, в Баден-Вюртемберге, как, впрочем, и во всей республике, необходимо поступить подобно бременцам", заявил Вайраух. Ведь нельзя не понимать, что за имперскими флагами право-экстремистов откровенно просматривается свастика.