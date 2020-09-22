Ноутбуки Huawei не оставят без процессоров

Компания Intel, занимающаяся производством процессоров, получила разрешение на продолжение поставок "определенных продуктов" для китайской корпорации Huawei. Об этом сообщает Reuters.

15 сентября вступили в силу новые ограничительные меры министерства торговли США, в связи с которыми были прекращены поставки компонентов для Huawei такими компаниями, как TSMC (тайваньская компания, производящая мобильные процессоры для подавляющего большинства игроков мобильного рынка), Samsung Display и LG Display, поскольку их продукция была разработана с применением американских технологий.

18 сентября лицензию на продолжение работы с китайскими компаниями, входящими в запрещенный список юридических лиц, получил главный конкурент Intel - AMD. При этом в AMD до сих пор не раскрыли название китайских компаний, с которыми им разрешено работать. Но с большой долей вероятности речь идет именно о Huawei.