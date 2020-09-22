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22.09.2020 22:22
Рубрика: Культура

Ольга Любимова ушла на самоизоляцию из-за болезни отца

Текст: Мария Шепталова
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Министр культуры РФ Ольга Любимова была вынуждена уйти на самоизоляцию из-за того, что у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Усачева также добавила, что сейчас Борис Любимов находится в больнице.

Сама Ольга Любимова переболела коронавирусом еще в мае, тогда ее тест на COVID-19 оказался положительным. Министр лечилась дома, болезнь протекала в легкой форме.

По словам Усачевой, министр проведет в самоизоляции 14 дней, поскольку контактировала с больным коронавирусной инфекции. Но при этом она продолжит исполнять свои обязанность и руководить деятельностью министерства.

"В Минкультуры России во время пандемии успешно отработаны все процессы дистанционной работы: расширена платформа для организации видеоконференцсвязи, которая обеспечивает проведение совещаний с участием руководства министерства, сотрудников, а также приглашенных гостей, организован удаленный доступ к системе документооборота, включая мобильные устройства. Созданы все необходимые условия для оперативной и эффективной дистанционной работы", - рассказала пресс-секретарь.

Культура Общество Здоровье Правительство Минкультуры Пандемия коронавируса COVID-19

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