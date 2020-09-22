Новости

Московская канатная дорога подарит скидку гостям с самокатами и велосипедами 09:19
Водитель Infinity задержан после крупного ДТП в центре Москвы 09:12
Как "натренировать" мозг для борьбы с болезнью Альцгеймера 09:00
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 45 пассажирами 08:53
Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона 08:32
Онколог Минздрава рассказал о самом простом методе обнаружить рак 08:23
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15% 08:22
Ростислав Гольдштейн вступил в должность губернатора ЕАО 07:49
В Австралии на берег выбросились сотни китов 07:46
"Спартак" намерен арендовать защитника Орье с правом выкупа 07:20
Apple сохранит удаленный режим работы и после пандемии 07:03
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона 07:01
Гребень амурского паводка сместился к Комсомольску 06:54
Онколог Минздрава назвал симптомы, требующие срочного обследования 06:46
"Тампа-Бэй" сравняла счет в финале плей-офф НХЛ 06:36
Перуанские полицейские откопали в Андах более 400 килограммов кокаина 06:31
В Благовещенске из офиса украли сейф с 21 млн рублей 06:21
За сутки коронавирусом в Бразилии заразились больше 13 тысяч человек 06:17
В Бурятии вслед за Иркутской областью произошло землетрясение 05:33
Названа опасность хранения пенсии на банковской карте 05:28
Глава минздрава Чехии подал в отставку из-за ситуации с коронавирусом 05:24
Эксперт назвала лучший момент для просьб о повышении зарплаты 04:51
CNN: Сноуден выплатит властям США пять миллионов с продажи своей книги 04:47
Из-за землетрясения на Байкале отменили пригородный поезд 04:15
Трамп: Участие в войнах за рубежом истощило армию США 04:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как погода влияет на распространение пожаров
Как погода влияет на распространение пожаров
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
22.09.2020 06:46
Рубрика: Общество

Онколог Минздрава назвал симптомы, требующие срочного обследования

Текст: Оксана Грибанова

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн ответил в Instagram на самые часто задаваемые россиянами вопросы. В частности, о том, есть ли универсальные симптомы, которые помогают вовремя распознать развитие злокачественной опухоли.

Фото: pixabay.com
Онкологи описали признак, указывающий на возможную опухоль в легких

По словам врача, насторожить должны, в первую очередь, длительная слабость и похудение без диеты, которое сопровождается повышенной температурой, не связанной с простудой. Сигналом онкологии часто оказывается затяжной кашель.

- Кроме того, любое выделение крови, в том числе, при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу. Очень важна бдительность родственников. Часто на обследование приводят своих отцов и мужей женщины, - отметил доктор.

Андрей Каприн отметил, что среди доказанных факторов риска онкологии не доминирует генетика - она провоцирует рак в 10-15% случаев. Остальное связано с образом жизни. Так, чрезмерное употребление красного мяса провоцирует развитие рака кишки. Очень опасно курение - вредная привычка увеличивает риск появления нескольких видов онкологии в 30 раз.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
Лавров заявил о нарастающей разобщенности мирового сообщества ООН
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
У губернатора Алтайского края Виктора Томенко подтвердился COVID-19
Названа опасность хранения пенсии на банковской карте
Главврач Валерий Вечорко: Как нам жить в условиях нового вируса
По каким новым правилам будут зачислять в вузы в 2021 году