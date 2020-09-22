Онколог Минздрава назвал симптомы, требующие срочного обследования

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн ответил в Instagram на самые часто задаваемые россиянами вопросы. В частности, о том, есть ли универсальные симптомы, которые помогают вовремя распознать развитие злокачественной опухоли.

По словам врача, насторожить должны, в первую очередь, длительная слабость и похудение без диеты, которое сопровождается повышенной температурой, не связанной с простудой. Сигналом онкологии часто оказывается затяжной кашель.

- Кроме того, любое выделение крови, в том числе, при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы. Поэтому надо тут же идти к врачу. Очень важна бдительность родственников. Часто на обследование приводят своих отцов и мужей женщины, - отметил доктор.

Андрей Каприн отметил, что среди доказанных факторов риска онкологии не доминирует генетика - она провоцирует рак в 10-15% случаев. Остальное связано с образом жизни. Так, чрезмерное употребление красного мяса провоцирует развитие рака кишки. Очень опасно курение - вредная привычка увеличивает риск появления нескольких видов онкологии в 30 раз.