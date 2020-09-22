Онколог Минздрава рассказал о самом простом методе обнаружить рак

Ультразвуковое исследование является самым простым методом, который помогает выявить некоторые виды рака. С помощью аппаратов, которые доступны сегодня, в том числе, в поликлиниках, хорошо видны рак почки, мочеполовой системы, метастатическое поражение печени, объяснил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Однако на УЗИ плохо видны опухолевые поражения кишки, желудка, легких, головного мозга.

- Главный враг рака - своевременная диагностика. Если мы при некоторых локализациях своевременно выявляем заболевание, то до 95% таких случаев лечится. У нас сейчас для этого есть средства и ресурсы, - отметил Андрей Каприн.

Онколог уточнил, что сегодня скрининговые программы охватывают три локализации: рак шейки матки, молочной железы и колоректальный рак. На рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание у женщин - надо начинать проверяться, если ранее не появилось тревожных симптомов, с 39 лет.

- После 28 лет необходимо проходить специальное обследование для профилактики рака шейки матки - это видимая локализация, пропускать ее преступно. Как и скрининг колоректального рака - этот вид онкологии занимает третье место как по доли заболеваемости, так и по доли смертности среди мужчин и женщин. Выявляется заболевание относительно легко - по скрининговой программе предполагается тест на скрытую кровь. После 50 лет показаны раз в три года гастроскопия и колоноскопия, - объяснил врач.