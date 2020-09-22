Перуанские полицейские откопали в Андах более 400 килограммов кокаина

Десантное подразделение национальной полиции Перу совместно с силами прокуратуры по борьбе с наркотрафиком завершили спецоперацию, в ходе которой в перуанском регионе Аякучо удалось обнаружить тайники с кокаином.

Мешки, в которых находились в общей сложности 433 килограмма кокаина, были закопаны в окрестностях населенного пункта Росарио Сантильяна. Силовикам пришлось их извлекать с помощью кирок и лопат, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Comercio. По данным полиции, раскрыть местонахождение схронов помогли разведывательная информация и информаторы.

Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. При этом маршрут транспортировки наркотика в США проходит через территорию, акваторию и воздушное пространство Мексики.