За первые шесть месяцев 2020 года за медицинской помощью в России обратились 1,2 млн иностранцев. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в 2017 году, но почти в три раза меньше, чем в прошлом году, сообщили в минздраве.

Пандемия нанесла серьезный удар рынку медуслуг, тем не менее общий доход от экспорта медуслуг составил 145 млн долл. Средний чек на одного пролеченного в России иностранца не превысил 121 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился почти в два раза. Из-за приостановки оказания плановой медпомощи в период сложной эпидемической ситуации с коронавирусом гораздо реже оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь. Однако спрос на лечение в России может вырасти после окончания пандемии, не исключили в минздраве.

При этом в ведомстве отмечают, что чаще всего приезжают лечиться в Россию граждане бывших союзных республик, в числе которых Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Украина, Азербайджан, Беларусь, Латвия, Молдавия. Европейцы составляют 30% из числа всех медицинских туристов, в основном это граждане Германии. Иностранцев привлекают высокая квалификация российских врачей, современные методы лечения и доступные цены. Многие виды медпомощи в России стоят в 4-5 раз дешевле, чем в Европе или США, и при этом не уступают по качеству: как в государственной медицине, так и в частной.

Многие виды медпомощи в России стоят в 4-5 раз дешевле, чем в Европе, но не уступают по качеству

Наиболее востребованы медицинские услуги по кардиологии, стоматологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, онкологии, неврологии, репродуктивной и эстетической медицине.

Согласно нацпроекту "Здравоохранение" планируется, что к 2024 году экспорт медуслуг ежегодно будет приносить госказне до миллиарда долларов, при условии, что принимать мы будем не менее 1,2 млн медицинских туристов в год, а средний чек каждого из них составит не менее 800 долл.

В минздраве рассказали, что сегодня в реализации проекта по экспорту медуслуг участвует 71 регион. Все заявленные медцентры оказывают медицинскую помощь высокого уровня и были отобраны так, чтобы их мощности позволили принимать иностранцев без риска создания очередей для россиян. В дальнейшем в рамках медицинского туризма также планируется развивать диагностическое направление, так называемый чекап - программы обследования состояния здоровья. То, что у нас называется диспансеризацией. Такую диагностику можно будет пройти за несколько дней и уже по ее результатам принять решение, остаться в России для дальнейшего лечения или нет.

Приехать за медуслугами в Россию сегодня иностранцы могут по трем визам. По туристической, которая оформляется на 30 дней, но ее не всегда достаточно для получения полного курса лечения и прохождения реабилитации. Получить лечение в полном объеме, в том числе экстренное, проще по деловой визе, которая выдается на 90 дней, но может быть оформлена только по приглашению лечебного учреждения. В этом случае медицинская организация также самостоятельно решит вопрос по поводу постановки иностранного гражданина на миграционный учет. В особых случаях можно получить частную визу. Срок ее действия также 90 дней, но она выдается иностранцам, прибывающим только для экстренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника.

Сегодня, в условиях пандемии, иностранцам оказывается только экстренная медпомощь.