Сегодня правительство рассмотрит план восстановления экономики

Правительство на заседании в среду рассмотрит проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

Главными его целями являются выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения, долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения.

Ранее, выступая в Совете Федерации, министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что план был подготовлен еще в июне, представлен президенту и по поручению руководства правительства его реализовывали без утверждения. Мероприятия плана осуществлены больше чем наполовину, добавил глава Минэкономразвития.