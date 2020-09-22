Проект реформы налогообложения нефтяной отрасли принят ГД в I чтении

Пакет законопроектов, отменяющих целый ряд льгот для нефтяной отрасли, а также корректирующий параметры налога на дополнительный доход (НДД) и расширяющие периметр его применения, прошел первое чтение в Госдуме.

Принятие законопроектов позволит компенсировать недополученные доходы федерального бюджета от введения НДД и предотвратить дальнейшее снижение доходов казны. Ожидается, что эти меры принесут до 237 миллиардов рублей в год дополнительных поступлений в федеральный бюджет.

Режим НДД был запущен с начала 2019 года для части месторождений Восточной и Западной Сибири, Каспия и Арктики. Теперь его периметр предлагается расширить на участки недр на Северном Кавказе, Сахалине, Самарской и Оренбургской областей. На новый налоговый режим здесь смогут перейти компании, пользующиеся льготами по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче сверхвязкой нефти, осуществляющие за свой счет поиск и разведку разрабатываемых участков, а также применяющие понижающий коэффициент (Кв) - выработанности запасов. При этом все вышеперечисленные льготы отменяются вне зависимости от готовности недропользователей к переходу на НДД.

Для НДД в законопроекте уточняются параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с начала промышленной добычи на месторождении, а также ограничиваются параметры индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды (на 2021-2023 года можно будет перенести 50%, сейчас можно 100%). Кроме того, удлиняется с 15 до 19 лет, срок использования понижающих коэффициентов для арктических месторождений, участвующих в пилоте НДД.

Также пересматриваются таможенные тарифы - с 1 января 2021 года компании лишаются возможности устанавливать пониженную экспортную пошлину на нефть с новых месторождений с особыми физико-техническими характеристиками, и отменяется льготы по экспортной пошлине на высоковязкую и сверхвязкую нефть.