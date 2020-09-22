Во вторник президент России выступил с видеообращением на заседании юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН. Владимир Путин призвал выработать новые нестандартные меры по преодолению вызванного пандемией кризиса и предложил провести онлайн-конференцию высокого уровня по сотрудничеству в сфере разработки вакцины. Необходимо снимать преграды для партнерства в сфере медицины, а мировую торговлю - расчистить от нелегитимных санкций и преград, уверен российский лидер. Это могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы. Ведь миссия политики - не связывать руки, а прокладывать дорогу.

Особенностью Генассамблеи в этом году стал новый формат - из-за ситуации с COVID-19 лидеры впервые не приехали в Нью-Йорк, а записали видеообращения. В зале заседаний присутствовали только постпреды государств.

Два юбилея

В этом году мир отмечает два исторических юбилея - 75-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН. "Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий", - заявил Владимир Путин. "В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок", - констатировал он. И Устав ООН стал фундаментом этого порядка и до сих пор остается главным источником международного права.

Путин напомнил лидерам о прописанных в Уставе ООН принципах межгосударственного общения, которые отцы-основатели организации сформулировали предельно четко и недвусмысленно. "Это равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров", - перечислил он.

Право вето важно сохранить

При всех сложностях периода "холодной войны", кардинальных геополитических сдвигах, сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов, оценил президент.

Но ООН не должна костенеть, а должна отражать динамику XXI века, адаптироваться к реалиям современного мира, который становится все более сложным, многополярным, многомерным, продолжил глава государства и напомнил о подходе России к реформированию Совбеза ООН - он должен полнее учитывать интересы всех стран, опираться на принцип самого широкого согласия, но при этом, как и прежде, быть ключевым звеном системы глобального управления. А этого не добиться без сохранения права вето постоянных членов Совбеза.

"Такое право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс", - констатировал Путин.

Право вето он назвал абсолютно необходимым и уникальным инструментом, который "не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс или как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права, а не в зыбкой, серой зоне произвола и нелегитимности". И - что важно - этот инструмент работает, в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций.

Уроки истории

Владимир Путин считает, что забвение уроков истории - недальновидно и крайне безответственно. Так же, как и политизированные, основанные на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. "Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика", - сказал он.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Вызов пандемии

Принципиально новым вызовом стала пандемия коронавируса. "Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств - все это реалии сегодняшнего дня", - констатировал президент. Экспертам только предстоит оценить масштаб социально-экономического шока и его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно: восстанавливать глобальную экономику предстоит очень долго, подчеркнул Путин. И далеко не всегда будут работать опробованные антикризисные меры - нужны нестандартные решения. "Выработать их мы можем только вместе", - сказал президент.

Идея "интеграции интеграций" заложена в российскую инициативу по формированию Большого Евразийского партнерства с участием всех стран Азии и Европы, напомнил Путин и обратил внимание и на другое предложение - введение "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты.

Освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы, считает глава государства. Нужно сделать все, чтобы безработица не стала застойной, пояснил он. "Миссия политики сейчас - прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", - объяснил президент.

Расчистка мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы

Эпоха цифры

Пандемия заострила целый ряд этических, технологических и гуманитарных тем. Цифровые технологии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферы услуг. "Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски", - предостерег Путин.

Поэтому вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН, считает президент. Важно услышать опасения людей - насколько в новую эпоху будут защищены их права: на частную жизнь, собственность, безопасность. Нужно учиться использовать новые технологии во благо человечества, найти баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами, прийти к согласию в сфере регулирования, пояснил он.

Путин отметил солидарность врачей и волонтеров, граждан во время пандемии, бескорыстную помощь многих государств друг другу, но также сравнил это с другими ситуациями. "Были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма и, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне", - заметил он. И призвал снимать по максимуму преграды для партнерства в здравоохранении и качественно укрепить потенциал ВОЗ.

Доступ к вакцине для всех

Россия разработала линейку тест-систем и препаратов для выявления и лечения коронавируса, зарегистрировала первую в мире вакцину - "Спутник V" и настроена на партнерство. Путин предложил в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.

Россия готова делиться опытом и взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. "В том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", - сказал он. Надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств, подчеркнул президент и предложил бесплатно предоставить "Спутник V" для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Космос - без оружия

"Россия приложит все усилия к тому, чтобы содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности", - заявил Путин.

"Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия", - подчеркнул президент.

Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, - это продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, сказал Путин. Россия ведет переговоры с американскими партнерами, сообщил он.

"Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем", - продолжил президент. С прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира - пока от таких мер будут воздерживаться США. Но, к сожалению, пока нет реакции ни от американских партнеров, ни от их союзников.

Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем

А ведь встречные шаги создали бы хорошую основу для начала серьезного разговора по всем факторам, влияющим на стратегическую стабильность. "Его целью стал бы выход на комплексные договоренности, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям", - сказал Путин.

Кроме того, Россия предлагает заключить юридически обязывающее соглашение с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.

Память выше разногласий

И вопросы безопасности, и все другие проблемы, которые обсуждает юбилейная сессия Генассамблеи ООН, требуют консолидации усилий на основе тех ценностей, которые объединяют мир, общей памяти об уроках истории, о духе союзничества, когда члены антигитлеровской коалиции смогли стать выше разногласий и идеологических предпочтений, напомнил глава государства.

"В нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность", - призвал президент. И ведущая роль здесь принадлежит державам - постоянным членам Совета Безопасности ООН, которые уже 75 лет несут особую ответственность за мир и безопасность, за сохранение основ международного права.

В нынешних сложных условиях всем странам важно проявить мудрость и дальновидность. И конечно, ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам Совета Безопасности ООН - державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность

"Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран "большой пятерки". Его цель - подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности", - сказал Путин. Партнеры идею поддержали. Встреча в верхах будет очной и состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

"Во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", - заключил Путин.