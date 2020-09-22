Путин: ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир

Президент России Владимир Путин уверен, что несмотря на все изменения, произошедшие с момента образования ООН в 1945 году, организация по-прежнему выполняет свою главную задачу по сохранению мира и содействию развитию народов.

"Оглядываясь на прошедшие десятилетия можно сказать, что при всех сложностях периода "холодной войны", кардинальных геополитических сдвигов при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов", - сказал глава российского государства в ходе выступления на 75-й Генеральной Ассамблее ООН.

Колоссальный потенциал и опыт ООН востребован и сейчас, подчеркнул Владимир Путин. Он напомнил, что 75 лет назад дух союзничества, понимание цены, заплаченной за победу над нацизмом, позволили построить послевоенный миропорядок. "Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права", - констатировал российский лидер.

Он также напомнил о непреходящих принципах, которые были заложены в Устав ООН отцами-основателями и не утратили актуальности по сей день. Это равенство народов, невмешательство в их внутренние дела, право на самоопределение, отказ от применения силы и угроз в международных отношениях и политическое урегулирование споров.