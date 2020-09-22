Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе

Президент России Владимир Путин предложил космическим державам заключить соглашение о запрете на размещение оружия в космическом пространстве. С такой инициативой он выступил в своем видеообращении к участникам 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов", - сказал глава Российского государства.

Он подчеркнул, что встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

Целью такого разговора должны стать "комплексные договоренности, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям".