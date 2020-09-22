Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Мировую торговлю необходимо расчистить от нелегитимных санкций, барьеров, запретов, ограничений, уверен президент России Владимир Путин. Это могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы.

Выступая в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства привел экспертные мнения, что полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале 2020 года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест. "Нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни", - сказал Путин.

"Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас - прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", - заявил президент России.

Он напомнил российское предложение о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией.