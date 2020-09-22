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22.09.2020 19:00
Рубрика: Власть

Страна добрых дел

Владимир Путин призвал соотносить программы молодежных форумов с учебой
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8267)
Всероссийские молодежные форумы не должны мешать ребятам учиться, их образовательная программа должна быть сопоставима с основной. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Росмолодежи Александром Бугаевым. Еще одна тема беседы - будущее волонтерского движения и развитие творческих и образовательных проектов.
Главной темой беседы президента с Александром Бугаевым стало будущее волонтерского движения и развития творческих и образовательных проектов. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС Главной темой беседы президента с Александром Бугаевым стало будущее волонтерского движения и развития творческих и образовательных проектов. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Главной темой беседы президента с Александром Бугаевым стало будущее волонтерского движения и развития творческих и образовательных проектов. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Волонтерское движение "на виду у всей страны", сказал Владимир Путин, отметив эффективное и активное участие в нем молодежи. "Конечно, волонтерское движение - это такой феномен современной жизни, молодежной жизни. Драйвером его, конечно, в свое время стал проведенный по вашему поручению Год добровольца", - заявил Бугаев. В условиях пандемии волонтерское движение получило беспрецедентное развитие. В рамках акции "Мы вместе" свыше 120 тысяч человек в едином порыве помогали оказавшимся в сложной ситуации людям, а волонтеры-медики работали в "красных зонах" больниц, сказал глава Росмолодежи. "И это на самом деле то самое выражение традиционных духовно-нравственных ценностей, которые всегда были свойственны всем народам и конфессиям, населяющим нашу большую страну", - заметил Бугаев. И конечно, государство оказывает поддержку. На это направлен и нацпроект "Образование", и федеральный проект "Социальная активность".

Фото: РИА Новости
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На вопрос президента, есть ли у Росмолодежи совместные мероприятия с волонтерами или, возможно, они обращаются за сопровождением инициатив, руководитель агентства ответил, что целый ряд волонтерских и добровольческих организаций, например, "Волонтеры-медики", Ассоциация волонтерских центров, "Волонтеры Победы", Поисковое движение России и многие другие, получают господдержку на реализацию своих проектов и программ. "Это очень важно, потому что это еще и воспитательная работа", - добавил он.

В рамках реализации нацпроектов запущена программа "Регион добрых дел" - по софинансированию создания и поддержки добровольческих центров. "Но что здесь важно и за чем мы очень четко следим - ничего не навязывать ребятам. Они формируют повестку. Ничего для молодежи без самой молодежи", - пояснил условия докладчик. Ребятам просто создают условия для развития и самореализации. "Важно вовлекать новые аудитории за счет расширения возрастных рамок и групп", - также заявил Бугаев. "И здесь мы начинаем работать с нашими партнерами со школьного возраста. Это и программа "Российское движение школьников", которая была создана по вашему поручению и координацией которой мы занимаемся", - пояснил он. Это, например, конкурсы "Большая перемена" и "Мой первый бизнес".

Идет работа и с совершеннолетними - до 30 лет. Есть портал "Добро.ру". "Более двух миллионов пользователей, агрегатор волонтерской деятельности в нашей стране", - заметил глава Росмолодежи. Для студентов существует программа Национальной лиги студенческих клубов и Всероссийская форумная кампания, которая, несмотря на пандемию, в этом году прошла как очно, так и онлайн.

В рамках реализации нацпроектов запущена программа "Регион добрых дел" - по софинансированию создания и поддержки добровольческих центров

Говоря о традиционных форумах - "Территория смыслов", "Таврида", "Машук" и другие, - Бугаев заметил, что не все еще завершились: некоторые пришлось сдвинуть по времени. "Это мешает тем, кто учится", - заметил Путин. Но собеседник пояснил, что все мероприятия носят прежде всего учебный характер. "Это ведь не развлечение, это образовательные платформы", - уточнил он.

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"Надо, чтобы это было сопоставимо с тем, что они должны проходить по своему основному месту учебы", - обозначил глава государства. "Это обязательно, потому что, конечно, учеба - это самое главное", - не спорил глава Росмолодежи. Бугаев рассказал, что благодаря тому, что в рамках федерального проекта будут построены образовательные молодежные центры "Сенеж", "Таврида", "Машук", удастся создать систему круглогодичного образовательного процесса, повышения квалификации для молодежи.

Мнение

Ирина Плещева, исполнительный директор Российского движения школьников:

- Здорово, что президент держит на личном контроле тему развития молодежной политики. Росмолодежь - один из немногих органов исполнительной власти, который про будущее - он влияет, формирует и создает его. Темы, обсуждавшиеся на встрече - это то, с чем мы пришли к началу учебного года. Минувший год показал важность молодежной политики в первую очередь с точки зрения новых инструментов - волонтерской деятельности и взаимодействия онлайн. Для меня как исполнительного директора Российского движения школьников было важным услышать и про наше партнерство с агентством. Мы сейчас перезагружаем систему нашего взаимодействия и учимся отвечать смысловым запросам школьников. А сделать мы это можем только вместе. Это очень важная встреча и для развития молодежной политики, и для страны в целом.

Подготовила Ксения Воронцова

Власть Работа власти Правительство Росмолодежь

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