Во вторник рабочая группа Государственного совета Российской Федерации поддержала разработанный минэнерго Комплексный план по утилизации отходов сгорания твердого топлива. Скопившиеся в отвалах электростанций и котельных полтора миллиарда тонн золы и шлаков могут принести и уже приносят огромную пользу экономике - 100 миллиардов рублей до 2035 года за счет экономии на производстве строительных материалов и полимеров.

Правда, для того чтобы воспользоваться этим богатством, строительным компаниям и электростанциям нужны стимулы, и здесь, как считают члены рабочей группы Государственного совета, роль государства должна быть определяющей. Отходы сжигания угля, торфа и других видов топлива на электростанциях и металлургических заводах стараются направить на благие цели во многих странах, хотя и с разным успехом.

В ряде европейских экологически ответственных стран, таких как Германия, Нидерланды или Дания, доля утилизации золошлаковых отходов составляет 100 процентов. Из них производят бетон для фундаментов, кирпич, сферопластики, удобрения, дорожные покрытия и другие полезные материалы. Своего шлака для этих целей даже не хватает, и его приходится импортировать из Польши и других стран.

В Индии и Китае доля утилизации составляет 40-50%. Золу и шлак там активно используют в дорожном и обычном строительстве, рекультивации и удобрении земель. Причем в Индии использование шлака в некоторых видах работ является обязательным. Только представьте себе: в мире применяется более 300 технологий утилизации золы и шлака, даже золото из них умудряются получать.

В России золошлаковые отходы тоже используют, но не спеша и словно неохотно - доля утилизации составляет всего восемь процентов. Лучшие по стране показатели сейчас у Кузбасса, которым руководит председатель рабочей группы Государственного совета по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев, в Красноярском крае, Иркутской и Омской областях, где золу используют в дорожном строительстве и производстве шлакоблоков, а также для рекультивации нарушенных добычей полезных ископаемых земель.

Например, из золошлаковых отходов красноярских ТЭЦ компания СУЭК производит строительные материалы, с использованием которых был полностью рекультивирован отработанный угольный карьер в Березовском районе. Это не только производственное достижение, но и заметный вклад в защиту и восстановление окружающей среды. А в Омске даже открыли промышленный кластер по использованию золы и шлака, который стимулирует строительные компании применять эти материалы при возведении новых городских кварталов.

Впрочем, одного лишь перечисления преимуществ использования шлаков перед их накоплением в отвалах недостаточно для того, чтобы догнать по уровню утилизации хотя бы Индию. Пока строителям будет проще добывать сырье в карьерах, нарушая естественный ландшафт и загрязняя реки, а энергетикам - складировать шлак в отвалы, долю утилизации промышленных отходов в России вряд ли удастся повысить. Компаниям нужны стимулы, а людям - твердая уверенность в безопасности применяемых материалов, которой можно добиться только лицензированием и строгой проверкой отходов на наличие опасных примесей.

Компаниям нужны стимулы, а людям - твердая уверенность в безопасности применяемых материалов, которой можно добиться только лицензированием и строгой проверкой отходов на наличие опасных примесей

Комплексный план правительства Российской Федерации как раз и направлен на создание стимулов для компаний и обеспечение безопасности применяемых в строительстве материалов из золы и шлака для людей и природы. Он уточняет порядок стандартизации золошлаковых отходов, вводит нормы применения их в разных видах строительства, определяет порядок льготного кредитования и налогообложения компаний, занятых переработкой золы и шлаков, стимулирует научные разработки и способствует наработке профессиональных компетенций в этой области.

В реализации плана будут задействованы самые разные ведомства и десятки регионов России. За сертификацию и снятие административных барьеров при использовании золошлаковых отходов будут отвечать минприроды, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и минэнерго, за применение соответствующих материалов в строительстве - минстрой, минтранс и Росавтодор, за экономическое стимулирование - минфин и минэкономразвития. Не останутся в стороне минсельхоз, минпромторг и другие министерства РФ.

Так что речь здесь идет ни много ни мало как о новом инструменте для стимулирования экономического роста и достижения национальных целей в сфере развития инфраструктуры и решения экологических проблем. Успех в этом деле важен не только промышленным компаниям, но и затрагивает каждого жителя страны, заинтересованного в удешевлении строительных технологий и улучшении качества жизни.