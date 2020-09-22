Брянский вице-губернатор уволился после трагического ДТП

Отставка вице-губернатора Брянской области Александра Резунова стала следствием смертельной аварии, которую устроил его 33-летний сын Максим.

Подробности ДТП раскрыли "РГ" сотрудники брянской полиции. Все произошло 18 сентября на проспекте Ленина: Максим Резунов, управлявший своим внедорожником Volkswagen Touareg, врезался в стоявший на перекрестке автомобиль Toyota. От удара его выбросило на ехавший по встречке Mitsubishi. С очень тяжелыми ранениями в больницу отправили 35-летнего водителя Toyota. Местных хирургов, которые делали операцию, консультировали коллеги из Москвы, однако усилия врачей оказались тщетными - жизнь молодого мужчины спасти не удалось. Пострадала и 43-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi, но у нее легкие травмы.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, теперь оно переквалифицировано вследствие того, что человек погиб.

Примечательно, что Максим Резунов отказался от медицинского освидетельствования, и это уже его характеризует. Дело в том, что в 2012 году он уже попадался пьяным за рулем. Его пытались судить в родном Мглинском районе.

Мировой судья несколько раз назначал рассмотрение дела неработающего гражданина, однако тот не являлся. Наконец, Максим сообщил, что лечится в кардиологическом отделении. Эти приемы хорошо известны не только водителям, которые ездят под хмельком, но и судьям. Итог тоже известен. В связи с тем, что срок привлечения к административной ответственности по делу истек, судья постановил прекратить его.

В то время отец молодого водителя Александр Резунов занимал пост главы администрации Красногорского района, который находится по соседству с Мглинским. Теперь даже некоторые его коллеги говорят, что он упустил тогда шанс научить уму-разуму сына и упредить трагедию.

Александр Резунов в октябре 2016 года был назначен на должность вице-губернатора. Основной сферой его полномочий стало сельское хозяйство. Часто замещал губернатора, показывая себя довольно суровым руководителем.

В первые сутки после трагического ДТП он молчал. Естественно, это вызвало разные пересуды. А когда пришло известие о том, что пострадавшего мужчину в больнице не смогли спасти, общественное возмущение стало нарастать. Александр Резунов подал в отставку.

- Я очень сожалею о том, что так произошло, что пострадали невинные люди, - заявил он. - Да, это беда. Но то, что произошло, оценивать односторонне, что мой сын - сын чиновника, а чиновники - это те люди, которые "зажрались", и их дети позволяют себе ездить с нарушением скорости или за рулем в нетрезвом состоянии, - нельзя. Пусть все будет по закону. Пусть следствие определит и степень его вины. Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на большую работу, проводимую губернатором, его командой. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что Александр Резунов поступил правильно, подав в отставку.