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22.09.2020 18:54
Рубрика: Власть

Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области

Текст: Галина Мисливская
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назначил депутата Госдумы Вадима Деньгина членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства области.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Деньгина Вадима Евгеньевича с 23 сентября 2020 года", - говорится в документе.

Этим же указом губернатор прекратил сенаторские полномочия Сергея Калашникова, который представлял регион в Совфеде ранее.

Такое кадровое решение было ожидаемым - ранее о переходе Деньгина в Совфед и возвращении Калашникова в Госдуму сообщила ЛДПР, которую представляют оба парламентария.

Сергей Калашников в верхней палате парламента занимал пост первого заместителя председателя комитета по экономической политике. В нижней он приступит к работе в аналогичной должности, сообщили в ЛДПР.

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