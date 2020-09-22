Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назначил депутата Госдумы Вадима Деньгина членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства области.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Деньгина Вадима Евгеньевича с 23 сентября 2020 года", - говорится в документе.

Этим же указом губернатор прекратил сенаторские полномочия Сергея Калашникова, который представлял регион в Совфеде ранее.

Такое кадровое решение было ожидаемым - ранее о переходе Деньгина в Совфед и возвращении Калашникова в Госдуму сообщила ЛДПР, которую представляют оба парламентария.

Сергей Калашников в верхней палате парламента занимал пост первого заместителя председателя комитета по экономической политике. В нижней он приступит к работе в аналогичной должности, сообщили в ЛДПР.