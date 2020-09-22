Глава Липецкой области проверил качество школьных обедов

Новости

Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 19:41
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 19:26
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 18:54
В Петербурге 19-летнего студента арестовали за убийство матери 18:50
Представлен новый чип для смартфонов с шумоподавлением 18:40
В Германии открылась выставка, посвященная Ремарку 18:23
Немецкие социал-демократы требуют запретить нацистские флаги 18:20
Ноутбуки Huawei не оставят без процессоров 18:07
СМИ: "Динамо" предложили приобрести Зелимхана Бакаева 17:37
На Урале пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц 17:31
В Москве прошла премьера фильма белорусского режиссера Влады Сеньковой "II" 17:30
Facebook ограничит контент в случаев беспорядков в США после выборов 17:24
В столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности 17:21
Стало известно состояние экипажа разбившегося под Тверью Су-30 17:06
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19 16:58
Пассажиров в российских аэропортах начнут сканировать новыми тепловизорами 16:46
Представитель Российского движения школьников назвал важной встречу Путина с Бугаевым 16:45
В каких соцобъектах Москвы начали включать отопление 16:41
Вышел трейлер норвежского хоррора Netflix "Кадавр" 16:39
На Большом Каменном мосту начали обустраивать проезжую часть 16:33
В Петербурге усилят наказание за прогулки по крышам после гибели людей 16:30
Малькевич: ОПРФ надо дать полномочия для борьбы с фейками на выборах 16:30
Неизвестную пленку со съемок фильма Тарковского пустят с молотка 16:24
Финляндия вновь закроет границу со Швецией 16:23
Возобновились съемки продолжения "Фантастических тварей" 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
22.09.2020 18:56

Глава Липецкой области проверил качество школьных обедов

Глава региона Игорь Артамонов без предупреждения посетил школы №70, №18 и гимназию №1 в Липецке. Он решил лично проверить жалобы родителей на организацию питания детей.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Неделю назад я опубликовал пост в инстаграме, где попросил рассказать, как в школах организовано питание. Поступило очень много жалоб. Выбрал три школы - лидера антирейтинга, по которым было больше всего обращений, и решил проверить их", - сказал Игорь Артамонов.

Глава региона пообщался с директорами и поварами в каждой школе, поинтересовался, как организовано питание и какие производители предоставляют продукты питания. В одних школах готовят самостоятельно, в других организацией горячих обедов занимается оператор питания. Но жалобы везде похожи. Родители просят проверить температурный режим блюд, убрать из меню колбасные изделия, рыбу, которые дети не едят.

Многие плохо проинформированы о льготах, и кому положено бесплатное питание.

- Нужно менять отношение к ученикам. Нужно спрашивать, что им нравится, - говорит Игорь Артамонов. - Выяснилось, что многие не едят рыбу, но она представлена в меню по предписанию Роспотребнадзора. Возможно, стоит подумать, как ее готовить иначе или обсудить варианты замены рыбы на другие блюда, чтобы мы не тратили зря деньги. Договорились провести опрос детей и спросить их, что их не устраивает в питании. Нужно обеспечить прямую связь директора с родителями и учениками через мессенджеры. Очень важна коммуникация, обратная связь.

Фото: Администрация Липецкой области
Липчане отметили Всемирный день чистоты

Губернатор напомнил, что по поручению главы государства Владимира Путина с 1 сентября все учащиеся младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Липецкая область - один из немногих регионов, который оказался готов к этой работе. Возможность бесплатно питаться в школах получили более 52 тысяч учеников. Для этого из федерального бюджета было выделено около 150 миллионов рублей. Еще 50 миллионов - добавили из областной казны.

Игорь Артамонов также отметил, что в регионе работает специальная телефонная линия по вопросам качества горячего питания. Получить консультацию специалистов управления образования и науки Липецкой области можно по телефону 8 (4742) 32-94-35. Также на все вопросы родителей ответят в Единой диспетчерской службе Липецкой области по телефону 8-800-450-48-48. Проверки качества горячего питания в школах региона будут продолжаться.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

Главное сегодня

Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Путин: ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора