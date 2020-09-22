Московская канатная дорога подарит скидку гостям с самокатами и велосипедами

22 сентября - Всемирный день без автомобиля. Московская канатная дорога решила поддержать этот день. По данным пресс-службы, гостям на велосипедах и самокатах подарят 10% скидку на покупку билета. А для пассажиров, которые прибудут на самокат- и вело-шеринге, необходимо предоставить на кассе приложение, подтверждающее аренду.

Напомним, что ранее на канатной дороге прошли учения, направленные на спасение из труднодоступных мест. В мероприятии приняли участие спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поисково-спасательных станций "Крымский мост", "Ленинские горы" и "Фили", "Кожухово" и специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы.