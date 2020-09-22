Проекты "Моя Москва" и "Активный гражданин" стали финалистами конкурса умных городов

Проект "Активный гражданин" и мобильное приложение "Моя Москва" вышли в финал международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) SmartSustainable City Awards.

Всемирная организация WeGO объединяет правительства городов, которые заинтересованы во внедрении и развитии электронного управления. В ее состав входит более 200 городов. Москва является членом организации с 2015 года, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

- Современные цифровые решения применяются у нас во всех ключевых сферах. Для москвичей создан удобный набор инструментов на разные случаи жизни. С его помощью можно получать нужные услуги и участвовать в развитии города. Например, городские сервисы позволяют дистанционно передать показания счетчиков, записать ребенка в секцию или отправить онлайн-заявку на субсидию.

Премия WeGO присуждается лучшим проектам в сфере электронного управления и проводится раз в три года. В 2017 году третье место в номинации "Предоставление государственных услуг в электронной форме" заняло мобильное приложение "Госуслуги Москвы". В этом году российская столица заявила на конкурс два проекта - оба попали в финал. Ожидается, что победителей объявят в конце сентября.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркнул:

- Создание цифровых экосистем, которые позволяют пользователям разрешить практически все свои вопросы на единой платформе, - это мировой тренд, которому сегодня следуют многие умные города.

Проекты "Активный гражданин" и "Моя Москва" являются важнейшими составляющими столичной цифровой экосистемы. И признание, которое они уже получили на конкурсе WeGO, еще раз подтверждает их актуальность и соответствие международным стандартам.

"Активный гражданин" - для современного мегаполиса

Проект "Активный гражданин" прошел в финал конкурса в категории "Открытость и инклюзивность города". В ней жюри оценивает идеи, связанные с краудсорсингом, открытыми данными, участием местных жителей в управлении городом и их доступом к современным информационным технологиям.

Руководитель ГКУ "Новые технологии правления" Александр Пищелко отметил, что "Активный гражданин" - уникальный, не имеющий мировых аналогов проект в сфере государственного управления, который обеспечивает простую и удобную коммуникацию городских властей с жителями по самым разным вопросам. Проект реализуется уже шесть лет.

"Сейчас наш проект объединяет в себе несколько сервисов, позволяющих участникам высказывать свое мнение на общегородских и территориальных голосованиях, оценивать изменения, происходящие в городе, получать консультации и обсуждать проекты градостроительных решений, создавать опросы и голосования среди своих соседей по дому, получать баллы за активное участие в проекте и обменивать их на различные поощрения от проекта и многое другое. Нам важно мнение каждого участника, и мы видим, что "Активный гражданин" полезен жителям и пользуется популярностью: сейчас в проекте зарегистрировано более 4,6 миллиона человек", - добавил Александр Пищелко.

Благодаря "Активному гражданину" жители Москвы могут оценивать нововведения и принимать участие в развитии города. Так, горожане голосовали за проекты благоустройства парков, выбирали дизайн станций метро, поддержали создание электронной медицинской карты. За шесть лет к "Активному гражданину" присоединились более 4,6 миллиона человек, проведено более 4,6 тысячи голосований и реализовано свыше 3,5 тысяч решений.

"Моя Москва" - возможности города всегда под рукой

В категории "Эффективность правительства" в финал конкурса WeGO вышло официальное мобильное приложение портала mos.ru "Моя Москва". Оно позволяет пользоваться самыми востребованными онлайн-услугами и сервисами, узнавать городские новости и получать консультации операторов общегородского контакт-центра. Москвичи могут в несколько кликов записаться к врачу, оплатить детский сад или жилищно-коммунальные услуги, передать показания счетчиков и проверить, как ребенок учится в школе.

Специалисты постоянно дорабатывают и совершенствуют мобильное приложение, чтобы оно отвечало современным тенденциям и актуальным запросам пользователей. В этом году в приложении обновили раздел "Новости и события". Чтобы москвичи не пропустили ничего важного, на главной странице приложения отображаются три главные новости за сутки. Для ознакомления со всеми новостями достаточно кликнуть на кнопку "Все".

Также в приложении доработали и расширили функции оплаты. Раньше пользователи могли только передавать показатели счетчиков электричества, теперь же можно оплатить электроэнергию. Кроме того, появился раздел "Мои платежи", в котором все счета пользователя отображаются автоматически. Они распределены по категориям "Все", "ЖКУ", "Штрафы", "Дети", "ФССП".

Приложение "Моя Москва" было запущено в конце 2018 года, его скачали более 1,7 миллиона раз. За полтора года с помощью приложения горожане получили более 3,1 миллиона услуг.