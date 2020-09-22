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22.09.2020 18:52
Рубрика: Происшествия

Моя жестокая няня

Вынесен приговор по делу об истязании малолетних близнецов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8267)
Редкое уголовное дело слушалось в Хорошевском райсуде Москвы. На скамью подсудимых села няня, которую пригласила на работу одна столичная семья для присмотра за своими двумя малышами-близнецами.

Недовольные работой нянь граждане встречаются часто. Но довести до суда гражданку, которую нельзя допускать к детям даже на пушечный выстрел, решаются не многие родители. Подобных процессов в стране за последнее десятилетие было всего два, утверждает судебная статистика.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Теперь на скамье подсудимых оказалась 49-летняя жительница столицы Елена Михайлова, которая называла себя профессиональной няней. По данным столичной прокуратуры, она работала няней в семье, в которой в 2018 году родились долгожданные близнецы. Трудилась няня официально - подписала договор, согласно которому Михайлова взяла на себя четко прописанные обязательства. В том числе - нести ответственность за жизнь и здоровье детей, не применять жестокие и грубые формы обращения, физические формы наказания: не бить детей, не кричать на них, "не оставлять без присмотра и на попечение третьих лиц".

То, что было потом, когда женщина начала работать, следователи сформулировали так - "на почве внезапно возникшей личной неприязни" к близняшкам Михайлова воспитывала малышей побоями. Все это время, пока женщина работала, она "последовательно и систематически" наносила малышам побои и совершала "иные насильственные действия". Своими преступными действиями Михайлова причинила малышам физические и психические страдания.

Родители почувствовали, что с детьми творится что-то не то. Но близнецы были настолько маленькие, что объяснить, как им плохо, они, понятно, не могли. Сама же няня уверяла, что с детьми все в порядке. Родители нашли единственный возможный в подобной ситуации выход - они установили в квартире камеры видеонаблюдения. А когда посмотрели, что творила няня, пришли в ужас и обратились в правоохранительные органы.

Конечно, они могли просто выгнать садистку. Но тогда Михайлова могла бы устроиться работать в другую семью. Так что родители поступили совершенно правильно. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В итоге няня была осуждена за совершение преступлений по двум уголовным статьям - 117-й - "истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних" и 156-й - "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Родители нашли единственный в подобной ситуации выход - они установили в квартире камеры

Суд согласился и с родителями, и с обвинениями. С учетом позиции гособвинителя Хорошевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Михайлову к 3 годам 2 месяцам в исправительной колонии общего режима. Судом также полностью был удовлетворен гражданский иск. Пострадавшая семья потребовала заплатить им по 200 тысяч рублей за каждого потерпевшего ребенка.

Елену Михайлову взяли под стражу прямо в зале суда после того, как был оглашен приговор. Правда, приговор пока в законную силу еще не вступил. Не исключено, что нерадивая няня захочет обжаловать его в Мосгорсуде.

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