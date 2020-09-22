Была в Москве, да и вообще во всей России, в позапрошлом веке поговорка: "Где церковь, там и поп, а где фабрика - там Кноп". Так благодарные современники демонстрировали популярность Иоганна Людвига Кнопа, известного промышленника, уроженца Бремена. Его фамильная усадьба в Колпачном переулке - настоящий готический замок, скоро станет музеем, посвященным деятельности Кнопа и его любви к нашей стране, которая стала для бременца и его потомков второй родиной.

Бремен - Москва

О проекте реконструкции целого ряда исторических объектов в районе Ивановской горки - пожалуй, единственном настоящем архитектурном заповеднике Москвы, "РГ" уже писала. В числе домов, которые ежедневно здесь демонстрируют экскурсантам, - усадьба Андреаса Кнопа, сына барона-промышленника. Особняк был построен еще в 1900 году по проекту архитектора Карла Треймана. Дом выделяется в архитектурном ансамбле этого района за счет своей граненой зубчатой башенки и щипцовых фигурных завершений. Здесь, в настоящем готическом замке, планируют разместить музей легендарной фамилии. Экспонаты для него уже начали собирать потомки Людвига Кнопа.

"Он очень любил Россию, - рассказывает Андреа фон Кноп, прямой потомок семьи и ее представитель в нашей стране. - Даже будучи уже в преклонном возрасте, всегда приезжал сюда". Людвиг Кноп впервые приехал в Москву из Англии и остался здесь навсегда. Благодаря его стараниям в России появились иностранные паровые машины для текстильной промышленности, он продавал их в рассрочку нашим купцам, немалую часть оборудования передавал за паи в производстве. Вот почему "где фабрика - там Кноп". К XIX веку он стал совладельцем более сотни мануфактур. Пожалуй, самая знаменитая - Даниловская мануфактура.

Фото: Олеся Купряева/РГ

Вера - в России

А в Колпачном переулке Кноп приобрел земельный участок, как бы сейчас сказали, под индивидуальное жилищное строительство. Здесь располагалась лютеранская кирха, Кноп и его семья были в числе прихожан. После смерти отца семейства его дело перешло к сыновьям - Андреасу (Андрею) и Теодору (Федору). Именно Андреас построил тот самый готический замок, которым мы сейчас восхищаемся и где планируется сделать общедоступный музей. Ведь долгое время здесь были обычные коммерческие площади, которые то и дело сдавались в аренду разным компаниям. В частности, тут находился дом приемов компании "ЮКОС".

Иоганн Людвиг Кноп когда-то приехал в Москву по делам. Но потом Россия стала его второй родиной. Фото: wikipedia.org

Соседний дом N 5 - тоже исторический особняк семьи Кноп. Как отмечает глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, во время реставрационных работ здесь уже удалось раскрыть живопись на стенах, исторические воздуховоды, каменные и паркетные полы и подлинный витраж начала XX века. Эксперты также смогли обнаружить фрагменты трафаретной живописи, которая впоследствии была закрыта слоями масляной краски. Но самая удивительная находка - вертикальный воздуховод, который частично тоже сохранился.

Многое в баронских особняках было утеряно в советское время. Дело в том, что после революции эти здания, как и многие господские усадьбы, были национализированы. Первоначально, например, в доме N 7 поселилось представительство Украинской ССР, которое сменил комитет по высшему техническому образованию при ЦИК СССР. В первые месяцы войны здесь принимали заявления от добровольцев и выдавали путевки на фронт, формировали команды ПВО, сандружины, отряды для разведывательной и диверсионной работы в тылу врага. Именно отсюда направление в особую воинскую часть 9903 получила Зоя Космодемьянская.

Дворец памяти

Именно в советское время в готическом замке исчезло пышное внутреннее убранство. Проект реставрации и создания музея как раз и предполагает восстановление оригинального облика конца XIX - начала XX веков. Должны помочь фотографии и материалы об интерьере дворца Мюленталь в Бремене, который строился примерно в то время по заказу Людвига Кнопа. "К сожалению, этот дворец был снесен в 1933 году, так как потомки уже не могли позволить содержать его, а мебель заранее была распродана на аукционе", - объясняет Андреа. Однако праправнуки Людвига Кнопа, которые сейчас живут в Германии, предоставили фотографии, которые могут помочь реставраторам и создателям музея, посвященного прежде всего архитектуре. Все дело в том, что драгоценное убранство для Мюленталя и для дворца в Колпачном, 5, поставлял один и тот же эксклюзивный оформитель из Бремена. "Поэтому можно предположить, что оба дома были обставлены в соответствии со вкусами времени очень похожим образом", - полагает Андреа фон Кноп.

Главное, что долгие годы Колпачный переулок восхищал москвичей и туристов только своей внешней стороной. Хотя, как выяснилось, внутри особняков братьев Кноп также есть на что посмотреть. И это даже с учетом революционного разграбления и последующего забвения советской поры. На первом этапе реставрации стало ясно, что, например, в доме N 7 кроме воздуховода сохранились подлинные отопительные приборы. Они были сделаны из чугуна и, судя по оставшимся ножкам, стояли на полу. По мнению специалистов, их перенесли из другого помещения в зимний сад после революции. Есть и фрагменты для особых ценителей. В частности, в торце заглушки одной из батарей найдено клеймо чугунно-литейного завода С.И. Мальцова, расположенного в Калужской области. Обоим домам вернут облик XIX - начала XX веков. За всеми этапами реставрации будут следить специалисты Мосгорнаследия. В то же время представители семьи Кноп в России и Германии продолжат собирать экспонаты об истории великой фамилии.