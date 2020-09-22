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22.09.2020 15:00
Рубрика: Происшествия

В Москве 12-летняя девочка пропала по пути из школы

Текст: Сергей Бабкин

Московская школьница Диана Жулина пропала по пути домой с уроков. Уже второй день о ней нет известий, и ГСУ СК столицы возбудило уголовное дело.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, достоверно известно, что 12-летняя девочка 21 сентября вышла из школы в 5-м Монетчиковском переулке. Больше ее никто не видел. Следственный комитет создал оперативный штаб, в который вошли самые опытные криминалисты и полицейские оперативники. К розыску ребенка также подключились волонтеры.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Жулиной, просьба сообщить по телефонам: 02 - полиция; 8 (495) 690-44-51 - дежурная служба столичного ГСУ СК; 8 (495) 953-44-66 - Замоскворецкий межрайонный следственный отдел.

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