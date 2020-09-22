В Туле полиция задержала "смотрящего" по региону

В Туле по подозрению в вымогательстве задержан криминальный "авторитет". Операция по задержанию проводилась сотрудниками главного управления угро МВД России и их коллегами из регионального УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии, сообщил "РГ" официальный представитель регионального ведомства Андрей Ярцев.

В ходе операции были задержаны двое, в том числе, 36-летний мужчина, занимающий высшую ступень в криминальной иерархии региона. Второй - 53-летний мужчина, тоже не последний человек в этой структуре.

Предварительно, они подозреваются в вымогательстве 140 тысяч рублей у предпринимателя. Почти полгода они требовали деньги у бизнесмена, угрожая тому насилием.

Следственным управлением регионального УМВД возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.