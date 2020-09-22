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22.09.2020 20:55
Рубрика: Происшествия

Неудачная тренировка

В Тверской области разбился истребитель Су-30
Текст: Элина Труханова ("Российская газета", Тверь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8267)
Истребитель Су-30 потерпел катастрофу во вторник, 22 сентября, в Тверской области. По данным пресс-службы Западного военного округа, ЧП произошло в лесном массиве во время планового учебно-тренировочного полета."Экипаж истребителя благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь", - сообщили в пресс-службе ЗВО.
Фото: РИА Новости
Дело возбуждено по факту крушения самолета в Московской области

В результате крушения самолета на земле никто не пострадал, разрушений тоже нет. После инцидента экипаж был эвакуирован на аэродром базирования. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения целей в любое время суток в разных метеоусловиях.

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