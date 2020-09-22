В Тверской области разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 потерпел катастрофу во вторник, 22 сентября, в Тверской области. По данным пресс-службы Западного военного округа, ЧП произошло в лесном массиве во время планового учебно-тренировочного полета."Экипаж истребителя благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

В результате крушения самолета на земле никто не пострадал, разрушений тоже нет. После инцидента экипаж был эвакуирован на аэродром базирования. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения целей в любое время суток в разных метеоусловиях.