Воронежец попытался сжечь годовалую дочь

В Воронеже суд поместил в СИЗО 35-летнего горожанина, подозреваемого в попытке убийства собственной дочери.

По версии следствия, 18 сентября, поссорившись с женой, мужчина отнес годовалую дочь в гараж, усадил ее на заднее сиденье своего автомобиля, затем облил машину бензином и поджег. Ребенка из огня вытащила мать - малышка отделалась легкими ожогами, сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина скрылся, но вскоре был найден полицейскими и задержан. Против него возбуждено уголовное дело о попытке убийства малолетней. Прокуратура начала проверку качества работы с семьей органов опеки.