Врач назвала четыре самых опасных симптома

Самыми опасными симптомами, при которых необходима экстренная помощь, являются одышка, сильная боль в груди и животе, а также потеря сознания. Об этом, как сообщает агентство "Москва", во время всероссийской акции "Неделя здоровья" рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

По оценкам Оксаны Драпкиной, которая является главным внештатным специалистом Минздрава по терапии и общей врачебной практике, все перечисленные симптомы могут свидетельствовать о тяжелых патологиях. Сильная боль в сердце, например, бывает при инфаркте. Также должна насторожить внезапно возникшая одышка или частая потеря сознания.

Во всех этих случаях, отметила специалист, нужно обращаться в "скорую помощь" или к участковому терапевту.