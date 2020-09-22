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22.09.2020 18:30
Рубрика: Происшествия

Спешил на запись трека

Задержан рэпер, сбивший трех пешеходов
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8267)
Рэпер Эльмин Гулиев, травмировавший в понедельник на Остоженке внедорожником трех пешеходов, задержан органами полиции. В ближайшее время следователь изберет ему меру пресечения.
Внедорожник рэпера не успел проскочить перекресток. В итоге — трое пешеходов в больницах с тяжелейшими травмами. Фото: Артем Геодакян / ТАСС Внедорожник рэпера не успел проскочить перекресток. В итоге — трое пешеходов в больницах с тяжелейшими травмами. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Внедорожник рэпера не успел проскочить перекресток. В итоге — трое пешеходов в больницах с тяжелейшими травмами. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Против молодого человека уже возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". К слову, по этой же статье только по другой части недавно к 8 годам колонии приговорили актера Михаила Ефремова.

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Гулиеву грозит до 2 лет лишения свободы. Помимо срока его должны лишить права управления автомобилем. Также потерпевшие вправе подать гражданские иски, чтобы возместить моральный ущерб и расходы на лечение. Резонансное ДТП произошло днем 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. На видео с камеры наблюдения видно, как белый Infiniti вылетает на перекресток в момент, когда автомобили из переулка уже начали поворот на Остоженку. В итоге водитель внедорожника на полной скорости (по предварительным данным, более 100 км в час) таранит черный Mercedes и вылетает на тротуар, сбивая нескольких пешеходов, ожидавших зеленый свет светофора. Лихача останавливает только угол дома. При этом сам водитель практически не пострадал.

Зато пострадали пешеходы - 35-летний мужчина и две женщины, 25 и 49 лет. Все они госпитализированы. По данным столичного департамента транспорта, у мужчины диагностированы тяжелые травмы позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и переломы бедер. Одна из пострадавших женщин госпитализирована с открытым переломом ноги, ей пришлось уже ампутировать правую лодыжку. Еще одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением мозга.

По данным столичного департамента транспорта, водитель Infiniti проехал на красный свет. После ДТП молодой человек рассказал полиции, что сильно торопился, так как спешил в студию на запись очередного трека. По словам самого Гулиева, он "хотел проскочить" на мигающий зеленый, но не успел.

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Но виновником жесткой аварии считается 26-летний Эльмин Гулиев - рэпер Эллей из Баку, начавший карьеру музыканта около 5 лет назад. Тогда он работал диджеем в московских клубах. В 2018-м Эллей объявил о начале сольной карьеры в качестве рэпера, за 2 года записал 17 композиций, но популярности не сыскал.

По данным ГАИ, за последние три года в Москве он трижды попадал в аварии на своем Infiniti. Но в те разы обходилось без пострадавших.

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