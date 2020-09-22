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22.09.2020 06:54
Рубрика: Общество

Гребень амурского паводка сместился к Комсомольску

Текст: Дина Непомнящая

Уровень воды на реке Амур у Хабаровска начал снижаться. По данным регионального главка МЧС, 22 сентября он составил 621 сантиметр. За сутки вода опустилась на восемь сантиметров. Сейчас гребень паводка сместился ниже по течению, проходит у села Елабуга и движется в сторону Комсомольска-на-Амуре.

Фото: Александр Филимоненко
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"В результате прошедших обильных дождей, высокого уровня грунтовых вод и разлива рек на территории Хабаровского края под влиянием водной стихии находятся 35 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Подтоплены 47 жилых домов, более двух тысяч частных территорий и больше 40 участков дорог. Наибольшее число пострадавших построек в Хабаровске - пять жилых домов, 112 частных территорий и около 1,5 тысяч дач на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный.

Сильно пострадало село Корсаково-2, где затоплено около трети территории - 34 жилых дома, 246 приусадебных и дачных участков. В поселке Сергеевка - подтоплены 314 земельных участков

По предварительным оценкам, при прохождении паводка могут быть подтоплены пойменные, низинные участки местности в населенных пунктах, сенокосы, участки дорог местного значения на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Амурского районов и ниже по течению. Главам этих территорий рекомендовали принять профилактические меры.

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