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22.09.2020 19:11
Рубрика: Происшествия

"Поймал" бровку

Автобус с рыбаками перевернулся в Хабаровском крае
Текст: Артем Красиков ("Российская газета", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8267)
В Хабаровском крае произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса, который перевозил рыбаков, возвращавшихся с путины. Он должен был доставить 44 пассажира из села Богородское Ульчского района в Хабаровск. Авария произошла около поселка Решающий на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре.

По данным краевой прокуратуры, начавшей проверку инцидента, автобус слишком близко находился к обочине, "поймал" бровку и перевернулся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Уже известно, что перед рейсом транспорт был в исправном состоянии и прошел проверку, а шофера осматривал врач. Травмы различной степени тяжести получили водитель и все 44 пассажира. Среди них оказался ребенок, которому еще не исполнилось и года. Погибших нет.

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Тринадцать человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей госпитализированы в больницу Ульчского района. Четыре пациента - в тяжелом состоянии. Было принято решение доставить всех пострадавших во 2-ю краевую клиническую больницу Хабаровска. За пациентами специально вылетели два вертолета Ми-8 и Ми-26 со специалистами центра медицины катастроф. На место происшествия выезжал прокурор Ульчского района. Также проводит проверку следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).

Напомним, что в 2015 году в регионе уже случалось крупное ДТП с участием общественного транспорта. Тогда на 130-м километре трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре два автобуса столкнулись "лоб в лоб". Погибли 16 пассажиров, в том числе один ребенок. Около 60 человек получили ранения. Водители остались живы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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