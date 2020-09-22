В Благовещенске из офиса украли сейф с 21 млн рублей

В центре Благовещенска мужчина вынес из офиса строительной фирмы сейф, в котором было более 21 миллиона рублей.

По данным областного УМВД, сотрудники уголовного розыска изучили записи видеокамер, опросили свидетелей и в течение суток смогли найти вора в поселке Магдагачи. Новоявленный миллионер уже собирался покинуть территорию Приамурья.

Он признался в содеянном и вернул оперативникам около 15 миллионов рублей. Остальные деньги, по его словам, он потратил на покупку автомобиля, который уже изъяли.

Преступником оказался житель Забайкальского края 1990 года рождения. Установлено, что он причастен еще к ряду краж в столице региона.