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22.09.2020 06:21
Рубрика: Происшествия

В Благовещенске из офиса украли сейф с 21 млн рублей

Текст: Александр Ярошенко

В центре Благовещенска мужчина вынес из офиса строительной фирмы сейф, в котором было более 21 миллиона рублей.

Фото: iStock
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По данным областного УМВД, сотрудники уголовного розыска изучили записи видеокамер, опросили свидетелей и в течение суток смогли найти вора в поселке Магдагачи. Новоявленный миллионер уже собирался покинуть территорию Приамурья.

Он признался в содеянном и вернул оперативникам около 15 миллионов рублей. Остальные деньги, по его словам, он потратил на покупку автомобиля, который уже изъяли.

Преступником оказался житель Забайкальского края 1990 года рождения. Установлено, что он причастен еще к ряду краж в столице региона.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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