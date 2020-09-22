В Бурятии у браконьеров изъяли 3,5 тонны омуля

В Бурятии полицейские за месяц изъяли у браконьеров 3,5 тонны байкальского омуля - ценной рыбы, которую запрещено ловить как промысловикам, так и любителям.

Возбуждено десять уголовных дел по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов, еще четыре - по факту незаконного хранения и приобретения рыбы. В причастности к преступлениям подозревают 13 человек.

"В целом у браконьеров изъято 15 сетей длиною около километра, 14 лодок, два лодочных мотора, две единицы технических средств навигационного оборудования", - сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Запрет на вылов байкальского омуля был введен в 2017 году из-за резкого снижения его популяции. Исключение - для подледной рыбалки удочкой.

Эта рыба - эндемик озера Байкал. Весит от четверти до полутора килограммов, длина достигает 30-60 сантиметров.