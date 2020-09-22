В Хабаровском крае при падении автобуса травмы получили 45 человек

При опрокидывании автобуса в Хабаровском крае травмы различной степени тяжести получили все 44 пассажира и водитель. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Погибших нет. Участникам ДТП на месте оказали медицинская помощь, в том числе ребенку, у которого выявлены только ссадины", - отмечается в сообщении.

13 человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей госпитализированы в стационар Циммермановки Ульчского района. Четыре пациента в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами и повреждениями спины. Пострадавших доставят в краевую клиническую больницу № 2 в Хабаровск на вертолете.

Напомним, что авария произошла на автодороге Селихино-Николаевска-на-Амуре около поселка Решающий Ульчского района. Предварительно, автобус мог перевернуться из-за ошибки водителя.