Прокуратура начала проверку по факту танцев у Вечного огня в Кирове

В Кирове начата проверка информации об антиобщественных действиях девушек у мемориального комплекса "Вечный огонь". Об этом сообщила во вторник областная прокуратура.

Речь идет о видеоролике, который подростки снимали, по всей видимости, для социальных сетей. Три девушки перед камерой то ли танцевали, то ли совершали какой-то ритуал возле мемориала на набережной Грина. Их действия вызвали резонанс в соцсетях.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям подростков.