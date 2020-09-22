Самарские ученые увеличат точность диагностики рака кожи до 98 процентов

Новости

360 домов в Приангарье остались без света после землетрясения 09:45
Московская канатная дорога подарит скидку гостям с самокатами и велосипедами 09:19
Водитель Infinity задержан после крупного ДТП в центре Москвы 09:12
Как "натренировать" мозг для борьбы с болезнью Альцгеймера 09:00
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 45 пассажирами 08:53
Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона 08:32
Онколог Минздрава рассказал о самом простом методе обнаружить рак 08:23
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15% 08:22
Ростислав Гольдштейн вступил в должность губернатора ЕАО 07:49
В Австралии на берег выбросились сотни китов 07:46
"Спартак" намерен арендовать защитника Орье с правом выкупа 07:20
Apple сохранит удаленный режим работы и после пандемии 07:03
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона 07:01
Гребень амурского паводка сместился к Комсомольску 06:54
Онколог Минздрава назвал симптомы, требующие срочного обследования 06:46
"Тампа-Бэй" сравняла счет в финале плей-офф НХЛ 06:36
Перуанские полицейские откопали в Андах более 400 килограммов кокаина 06:31
В Благовещенске из офиса украли сейф с 21 млн рублей 06:21
За сутки коронавирусом в Бразилии заразились больше 13 тысяч человек 06:17
В Бурятии вслед за Иркутской областью произошло землетрясение 05:33
Названа опасность хранения пенсии на банковской карте 05:28
Глава минздрава Чехии подал в отставку из-за ситуации с коронавирусом 05:24
Эксперт назвала лучший момент для просьб о повышении зарплаты 04:51
CNN: Сноуден выплатит властям США пять миллионов с продажи своей книги 04:47
Из-за землетрясения на Байкале отменили пригородный поезд 04:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как погода влияет на распространение пожаров
Как погода влияет на распространение пожаров
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
Конструктор рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
22 сентября в "РГ" пройдет совет экспертов о значимости института усыновления в России
22.09.2020 09:37
Рубрика: Общество

Самарские ученые увеличат точность диагностики рака кожи до 98 процентов

Текст: Анна Шепелева

Самарские ученые совместно с коллегами из Института электроники Болгарской академии наук разработают комплексный метод оптической неинвазивной диагностики рака кожи, точность которого будет 95-98%. Об этом сообщил пресс-центр самарского университета имени Королева.

Фото: iStock
Онколог Минздрава рассказал о самом простом методе обнаружить рак

По итогам исследований будет создан компактный прибор для массовых обследований в поликлиниках и на выездах. Его можно будет использовать, к примеру, при диспансеризации населения. Для проверки подозрительной родинки или пятна на коже нужно будет направить на них луч лазера: программа на ноутбуке позволит более точно поставить диагноз.

- Идея наших совместных с болгарскими коллегами исследований заключается в том, чтобы объединить несколько уже хорошо отработанных и известных подходов в оптической диагностике новообразований кожи. За счет этой комбинации методик комплексно повысится точность диагностики - до уровня 95-98%, - пояснил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

По его словам, ученые планируют объединить в рамках одного комплексного метода такие виды диагностики новообразований кожи, как Рамановский анализ (точность определения онкопатологий на уровне 80-90%), анализ флуоресценции в ближней инфракрасной области (точность около 60%) и в видимой области спектра (точность от 65 до 80%).

- По итогам исследований мы создадим портативный прибор, сравнимый по размерам с обувной коробкой, - рассказал ученый. - Понятно, что по ряду характеристик - уровню шумов, чувствительности оптического сигнала - этот прибор будет проигрывать большим лабораторным установкам, которые есть в крупных клинических центрах, но наш прибор позволит значительно увеличить количество обследуемых пациентов. Диагностировать рак можно будет в районных поликлиниках или даже на выездах врачей в отдаленные поселения. Это поможет спасти жизни людей.

В исследованиях также принимают участие специалисты Самарского государственного медицинского университета и Самарского областного клинического онкологического диспансера.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
Лавров заявил о нарастающей разобщенности мирового сообщества ООН
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
У губернатора Алтайского края Виктора Томенко подтвердился COVID-19
Названа опасность хранения пенсии на банковской карте
Главврач Валерий Вечорко: Как нам жить в условиях нового вируса
По каким новым правилам будут зачислять в вузы в 2021 году