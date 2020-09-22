Самарские ученые увеличат точность диагностики рака кожи до 98 процентов

Самарские ученые совместно с коллегами из Института электроники Болгарской академии наук разработают комплексный метод оптической неинвазивной диагностики рака кожи, точность которого будет 95-98%. Об этом сообщил пресс-центр самарского университета имени Королева.

По итогам исследований будет создан компактный прибор для массовых обследований в поликлиниках и на выездах. Его можно будет использовать, к примеру, при диспансеризации населения. Для проверки подозрительной родинки или пятна на коже нужно будет направить на них луч лазера: программа на ноутбуке позволит более точно поставить диагноз.

- Идея наших совместных с болгарскими коллегами исследований заключается в том, чтобы объединить несколько уже хорошо отработанных и известных подходов в оптической диагностике новообразований кожи. За счет этой комбинации методик комплексно повысится точность диагностики - до уровня 95-98%, - пояснил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

По его словам, ученые планируют объединить в рамках одного комплексного метода такие виды диагностики новообразований кожи, как Рамановский анализ (точность определения онкопатологий на уровне 80-90%), анализ флуоресценции в ближней инфракрасной области (точность около 60%) и в видимой области спектра (точность от 65 до 80%).

- По итогам исследований мы создадим портативный прибор, сравнимый по размерам с обувной коробкой, - рассказал ученый. - Понятно, что по ряду характеристик - уровню шумов, чувствительности оптического сигнала - этот прибор будет проигрывать большим лабораторным установкам, которые есть в крупных клинических центрах, но наш прибор позволит значительно увеличить количество обследуемых пациентов. Диагностировать рак можно будет в районных поликлиниках или даже на выездах врачей в отдаленные поселения. Это поможет спасти жизни людей.

В исследованиях также принимают участие специалисты Самарского государственного медицинского университета и Самарского областного клинического онкологического диспансера.