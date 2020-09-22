Самарским самозанятым помогут наладить бизнес

В Самарской области запустили новую меру поддержки "Кейс для самозанятых". Люди, которые в этом году вышли из тени и начали официально работать на себя, смогут рассчитывать на бесплатный дизайн и оформление соцсетей "под ключ", профессиональную фотосъемку, составление бизнес-плана и юридическую помощь. Это поможет самозанятым сэкономить на развитии своего дела 25 тысяч рублей.

"Кейс" создан в дополнение к нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Новая мера состоит из трех видов услуг, которые помогут начать свое дело, будь то парикмахерская, изготовление тортов или заточка ножей. Специалисты бесплатно помогут с дизайном и оформлением соцсетей, организуя профессиональную фотосессию товаров и услуг.

Также во всех аккаунтах портала господдержки бизнеса Самарской области они разместят пост о начинающем мастере или репетиторе. Помогут самозанятым и с составлением бизнес-плана для успешного развития их проекта. Кроме того, опытные юристы ответят на все правовые вопросы и при необходимости даже обеспечат сопровождение.

Чтобы получить эту региональную меру поддержки, самозанятый должен быть зарегистрирован в системе "Мой налог". До 30 сентября все желающие смогут подать заявку на участие в отборе на сайте Mybiz63.ru, его итоги будут подведены 10 октября. Победители могут рассчитывать на бесплатный "кейс", который им "соберут" в центре "Мой бизнес" в их городе. В области зарегистрированы уже свыше 26 тысяч самозанятых.