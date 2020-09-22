В Казани ограбили инвалида, который попросил помочь найти аптеку

Полицейские Казани задержали 19-летнего жителя Бавлинского района Татарстана, ограбившего 10 дней назад инвалида в столице Татарстана.

25-летний мужчина, имеющий ограничения по состоянию здоровья, ночью отправился за лекарствами. У одного из баров он обратился к незнакомцу с просьбой помочь найти аптеку. Тот согласился и по пути молодой человек поинтересовался, есть ли у потерпевшего с собой деньги. Услышав отрицательный ответ, злоумышленник схватил мужчину за горло и несколько раз ударил его.

Испугавшись за свою жизнь, тот вынужден был отдать парню свою банковскую карту и сообщил пароль от нее. Вместе они дошли до банкомата, где подозреваемый снял часть денег, а потом до кафе и бара. Там злоумышленник расплатился за свои покупки. Только после того, как все средства с карты были потрачены, молодой человек вернул ее пострадавшему. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", подозреваемый полностью признал свою вину.