В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

В Кировской области начата проверка по факту гибели в ДТП трех человек, сообщило во вторник управление МВД по региону.

Смертельная авария произошла в 7 часов 30 минут в Верхошижемском районе на 81 километре автодороги "Киров - Советск". При столкновении автомобиля Volkswagen и микроавтобуса "Газель" на трассе три человека погибли, в том числе один несовершеннолетний, и двое получили травмы.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. Уточняются причины и обстоятельства аварии.