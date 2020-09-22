В Саратове суд отстранил министра от должности из-за взятки

Новости

В ярославском "Локомотиве" подтвердили массовое заражение коронавирусом 20:17
В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины 19:59
Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 19:41
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 19:26
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 18:54
В Петербурге 19-летнего студента арестовали за убийство матери 18:50
Представлен новый чип для смартфонов с шумоподавлением 18:40
В Германии открылась выставка, посвященная Ремарку 18:23
Немецкие социал-демократы требуют запретить нацистские флаги 18:20
Ноутбуки Huawei не оставят без процессоров 18:07
СМИ: "Динамо" предложили приобрести Зелимхана Бакаева 17:37
На Урале пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц 17:31
В Москве прошла премьера фильма белорусского режиссера Влады Сеньковой "II" 17:30
Facebook ограничит контент в случаев беспорядков в США после выборов 17:24
В столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности 17:21
Стало известно состояние экипажа разбившегося под Тверью Су-30 17:06
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19 16:58
Пассажиров в российских аэропортах начнут сканировать новыми тепловизорами 16:46
Представитель Российского движения школьников назвал важной встречу Путина с Бугаевым 16:45
В каких соцобъектах Москвы начали включать отопление 16:41
Вышел трейлер норвежского хоррора Netflix "Кадавр" 16:39
На Большом Каменном мосту начали обустраивать проезжую часть 16:33
В Петербурге усилят наказание за прогулки по крышам после гибели людей 16:30
Малькевич: ОПРФ надо дать полномочия для борьбы с фейками на выборах 16:30
Неизвестную пленку со съемок фильма Тарковского пустят с молотка 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
22.09.2020 12:39
Рубрика: Происшествия

В Саратове суд отстранил министра от должности из-за взятки

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Волжский районный суд Саратова по инициативе следствия отстранил от должности регионального министра транспорта и дорожного строительства Алексея Зайцева. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В Хакасии экс-главу отдела наркоконтроля осудили за взятку биткоинами

Как ранее сообщала прокуратура Саратовской области, вместе с УФСБ по региону правоохранители в ходе проверки выяснили, что супруга чиновника фиктивно была трудоустроена в одну из дорожно-строительных организаций и незаконно получала там зарплату на протяжении девяти лет.

По данным надзорного ведомства, еще в 2011 году чиновник, трудившийся в ГКУ "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства", попросил руководство дорожной организации трудоустроить свою жену. Женщину приняли на работу на должность инженера-лаборанта, не смотря на отсутствие у нее профильного образования. По профессии жена чиновника является дошкольным педагогом-психологом. Как считают правоохранители, трудоустройство было фиктивным, хотя сотруднице перечислялась зарплата, на рабочем месте она не появлялась. За девять лет жене чиновника было выплачено более трех миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, губернатору Саратовской области было внесено представление "по факту конфликта интересов в деятельности министра и длительного бездействия по указанному вопросу со стороны органа профилактики коррупции регионального правительства".

Областное управление СК, куда также направили материалы прокурорской проверки, возбудило уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере.

Как считают следователи, деньги руководством подведомственной организации, занимавшейся строительством, ремонтом и содержанием автодорог были выплачены супруге чиновника за общее покровительство с его стороны.

Следствие обратилось в Волжский районный суд, чтобы отстранить чиновника от занимаемой должности и взять под домашний арест. Суд отстранил министра от должности, однако вместо домашнего ареста в виде меры пресечения избрал ему запрет определенных действий.

В областном правительстве сообщили, что в отношении министра после получения представления прокуратуры проводят служебную проверку.

Сотрудников приморского Минпромторга заподозрили во взятках

- В случае подтверждения фактов, изложенных в предписании, чиновник будет уволен с занимаемой должности ввиду утраты доверия, - информирует пресс-служба губернатора.

По официальным данным, Алексей Зайцев работал в ГКУ "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" с 2010 года, с 2018 года стал руководителем этой организации. В 2019 году он занял пост первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а всего месяц назад 18 августа текущего года был назначен на должность министра.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

Главное сегодня

Путин выступил за сохранение права вето в Совбезе ООН
Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Путин: Россия готова бесплатно поставить вакцину для сотрудников ООН
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми