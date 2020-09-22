В Саратове суд отстранил министра от должности из-за взятки

Волжский районный суд Саратова по инициативе следствия отстранил от должности регионального министра транспорта и дорожного строительства Алексея Зайцева. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как ранее сообщала прокуратура Саратовской области, вместе с УФСБ по региону правоохранители в ходе проверки выяснили, что супруга чиновника фиктивно была трудоустроена в одну из дорожно-строительных организаций и незаконно получала там зарплату на протяжении девяти лет.

По данным надзорного ведомства, еще в 2011 году чиновник, трудившийся в ГКУ "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства", попросил руководство дорожной организации трудоустроить свою жену. Женщину приняли на работу на должность инженера-лаборанта, не смотря на отсутствие у нее профильного образования. По профессии жена чиновника является дошкольным педагогом-психологом. Как считают правоохранители, трудоустройство было фиктивным, хотя сотруднице перечислялась зарплата, на рабочем месте она не появлялась. За девять лет жене чиновника было выплачено более трех миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, губернатору Саратовской области было внесено представление "по факту конфликта интересов в деятельности министра и длительного бездействия по указанному вопросу со стороны органа профилактики коррупции регионального правительства".

Областное управление СК, куда также направили материалы прокурорской проверки, возбудило уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере.

Как считают следователи, деньги руководством подведомственной организации, занимавшейся строительством, ремонтом и содержанием автодорог были выплачены супруге чиновника за общее покровительство с его стороны.

Следствие обратилось в Волжский районный суд, чтобы отстранить чиновника от занимаемой должности и взять под домашний арест. Суд отстранил министра от должности, однако вместо домашнего ареста в виде меры пресечения избрал ему запрет определенных действий.

В областном правительстве сообщили, что в отношении министра после получения представления прокуратуры проводят служебную проверку.

- В случае подтверждения фактов, изложенных в предписании, чиновник будет уволен с занимаемой должности ввиду утраты доверия, - информирует пресс-служба губернатора.

По официальным данным, Алексей Зайцев работал в ГКУ "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" с 2010 года, с 2018 года стал руководителем этой организации. В 2019 году он занял пост первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а всего месяц назад 18 августа текущего года был назначен на должность министра.