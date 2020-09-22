Основатель неорелигиозной секты задержан в Сибири

Руководителя так называемой Церкви Последнего Завета Виссариона (Сергея Торопа) в ходе спецоперации силовики вывезли по воздуху из красноярской тайги, а в общине прошли масштабные обыски. Наручники также надели на двух его ближайших помощников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина.

Задержали сектантов в рамках расследования уголовного дела "Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением". "Установлено, что с 1991 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением. При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим под именем Виссарион. В целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью", - сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

До 1990-х годов Виссарион был обычным жителем города Минусинска Сергем Торопом, который служил в ГАИ, увлекался живописью, эзотерикой, уфологией. Затем Тороп создал свое учение. Специалисты-религиоведы характеризуют движение виссарионовцев как псевдохристианскую секту с элементами восточных учений. Виссарион привнес в свои проповеди идеи экологического поселения и гармоничного существования на лоне природы, чем привлек в свои ряды многих представителей творческой интеллигенции.