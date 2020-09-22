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22.09.2020 12:23
Рубрика: Происшествия

В Хакасии экс-главу отдела наркоконтроля осудили за взятку биткоинами

Текст: Надежда Столярчук

В Хакасии вынесен приговор 37-летнему экс-начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республики.

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Мужчину признали виновным по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в значительном размере" и части 1 статьи 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны", сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как выяснило следствие, в декабре 2018 года сотрудник полиции начал переписку с оператором одного из интернет-магазинов по сбыту наркотиков. Страж правопорядка предложил наркодельцу помощь: тот просил найти, задержать, а потом привлечь к ответственности человека, укравшего у оператора часть наркотиков, переданных ему для размещения так называемых "закладок". Полицейский согласился, в обмен потребовав оплатить его "работу" криптовалютой - биткоинами на общую сумму 52 тысячи рублей.

Кроме того, теперь уже бывший начальник отдела сообщал подельнику секретные сведения, составляющие государственную тайну. Например, о том, когда и где полиция планирует проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Суд приговорил экс-полицейского к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 156 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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