В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона

Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, в числе задержанных, помимо Торопа, его заместители. Причина задержания пока не называется. Сейчас в домах руководителей "Церкви последнего завета" и ее участников проводятся обыски, ведутся следственные действия.

Напомним, религиозная организация была создана бывшим милиционером Сергеем Торопом в 90-х годах прошлого века. Сам он и его последователи поселились на юге Красноярского края, в Курагинском районе, основав там поселение под названием "Город Солнца".