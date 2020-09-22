В Кузбассе школьник травмировал глаз, напоровшись на крюк в раздевалке

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку информации о причинении вреда здоровью ребенка в одной из школ Новокузнецка.

"17 сентября бабушка привела внука на подготовительные курсы, родителей в школу не пускают они стоят на входе, дети сами заходят в гардероб, раздеваются. в гардеробе с ними нет ни учителя, ни дежурной…", - написал пользователь соцсетей.

Ребенок, по словам автора, напоролся на крючок вешалки, который находится на уровне его глаз, при этом расстояние от одного ряда до другого в раздевалке - меньше метра. В результате мальчик получил тяжелые травмы, из-за которых он может остаться инвалидом, лишившись зрения. Далее сообщается, что родители написали заявление в полицию, прокуратуру и органы управления образованием.

- Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка полноты и достаточности принятых мер по обеспечению безопасности детей в школе, а также мер по профилактике несчастных случаев, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Провести проверку поручено прокуратуре Новокузнецка. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры реагирования.