Ночь на 22 сентября выдалась для жителей Приангарья на редкость нервной. Около двух часов по местному времени их разбудили сильные подземные толчки. Жители Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Култука уверяют, что такого сильного и продолжительного землетрясения они не помнят с 2008 года.

Отголоски подземных толчков ощутили в Туве и на другом берегу Байкала - в Улан-Удэ и еще в четырех районах Бурятии. К счастью, обошлось без жертв и больших разрушений.

Спустя несколько минут после первого толчка Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в эпицентре магнитуда землетрясения достигала 5,3 по девятибалльной шкале Рихтера. Но к утру Главное управление МЧС по Иркутской области уточнило: эпицентр находился примерно в 15 километрах от поселка Култук, на глубине 10 километров. Интенсивность подземных толчков достигала 8 баллов в Култуке, 7-8 - в Слюдянке и 5-6 - в Иркутске. Примерно через четверть часа после первого толчка последовал второй - афтершок.

Поразительной была реакция иркутян. Если в Слюдянке и Култуке, где, по словам местных жителей, трясло по нарастающей и сильно гудела земля, на улицу выбежали почти все, то в областном центре немногие поспешили покинуть дома.

Вместо этого народ бросился обмениваться впечатлениями в соцсетях. Многие признались, что им очень страшно. Рассказывали, как некоторые люди все-таки спускались с десятого этажа в плащах поверх пижам. Как сгребали в охапку детей и выбегали на улицу. У кого-то поехала крыша - в буквальном смысле слова.

Вместо того чтобы покинуть дома, когда начались первые толчки, многие люди бросились обмениваться впечатлениями в социальных сетях

Спать, похоже, никто не мог - продолжали обмениваться впечатлениями и делиться советами. Но напряжение начало спадать. В ход пошли шутки. На одной из веток обсуждали, что лучше использовать в качестве снотворного - валерьянку или коньяк? Рекомендации были разные, но наибольшее количество лайков собрал коммент: "Лучшее снотворное - секс". На другой ветке речь шла о животных, которые "не предупредили", - рассказывали о спящих кошках и собаках, они в разгар событий лишь "перевернулись с боку на бок", и о рыбках, залегших на дно.

Впрочем, такая реакция жителей региона насторожила представителей власти. В администрации Иркутска на всякий случай напомнили, что в городе немало аварийного и ветхого жилья, которое может не выдержать интенсивного землетрясения. И горожанам надо понимать, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Всех успокоил психолог Влад Демешков. Он считает, что подобная реакция нормальна. "Когда есть эмоции, - пояснил он в разговоре с "РГ", - всегда лучше их излить. И не важно - в личном общении или в соцсетях. Но если ощущение паники не покидает, тогда надо все-таки обратиться к специалистам". Получается, благодаря общению в соцсетях люди сберегли свои нервы, а все вместе смогли справиться с паникой.

Службы и ведомства отреагировали на толчки оперативно. Работы хватало. Сразу после первых толчков в Слюдянском районе аварийно отключился свет. До утра без электроэнергии оставались 1037 жителей 140 многоквартирных и 32 частных домов. В Култуке остановили котельные - их запустили только после проверки, не разорвало ли трубы.

Еще ночью для обследования жилого сектора и социально значимых объектов были созданы рабочие группы - в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Слюдянке, Усолье-Сибирском сотрудники муниципальных образований и пожарные провели визуальное обследование зданий. Они констатировали, что во всех населенных пунктах разрушений нет.

Тем не менее в Иркутской области объявлен режим повышенной готовности. В разговоре с корреспондентом "РГ" вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников пояснил, что это значит: "Каждый должен собрать самое необходимое - документы, деньги, теплые вещи. То есть быть готовым к эвакуации". По его словам, ситуация под контролем, и власти готовы принять меры, если это потребуется.

Вице-мэр также призвал иркутян трудиться, а не "идти на поводу эмоций" несмотря на то, что ночью многие не спали. Но "рабочий день никто не отменял", напомнил Ружников.

Специалисты еще несколько дней будут обследовать территории, где ощущались толчки. Муниципалитеты более пристально проверят жилой фонд и соцобъекты, дороги, коммунальные сети, энергоисточники, водозаборы. Судя по всему, инфраструктура напор стихии выдержала. Напомним, в южных, сейсмически опасных районах жилой фонд, построенный в конце 1990-х годов и позднее, рассчитан на землетрясения в 9 баллов. Старые дома - на 7 баллов.

Дороги в основном тоже в порядке. А на Восточно-Сибирской железной дороге было остановлено движение между станцией Большой Луг в районе города Шелехова и Байкальском. Чтобы проверить целостность путей, пришлось задержать почти на три часа два поезда дальнего следования, которые курсируют между Владивостоком и Москвой, а также одну пригородную электричку. Повреждений не выявили, и к утру движение возобновили.

МЧС

Местные спасатели создали 40 рабочих групп для обследования зданий. И хотя по итогам толчков ни одно здание не рухнуло, какие-то из построек могли получить скрытые повреждения. По крайней мере, жалоб на образовавшиеся после землетрясения трещины поступило немало, прежде всего, из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянки и Усолье-Сибирского. По данным МЧС, на телефоны доверия областного главка и единых дежурно-диспетчерских служб поступило более 1,5 тысячи звонков.

В самом Иркутске при проверках жилого фонда особое внимание уделят состоянию пятиэтажных панельных домов 335-й серии. Это так называемые хрущевки. По данным администрации, они были построены в основном в 1960 годах как временные, со сроком эксплуатации не более 15 лет. Всего в области в домах этой серии проживают примерно 250 тысяч человек.

Кроме жилого фонда спасатели тщательно проверят все соцобъекты. Сейчас, по данным МЧС , объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.

В обычном режиме работают также Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС, которые также ощутили толчки. Отключений оборудования на этих ГЭС не зафиксировано.

Ощущались толчки и на всей территории соседней Бурятии магнитудой 2,5-3. В МЧС сообщили, что сейчас там также работают восемь групп на обследовании устойчивости зданий и сооружений.

Подготовил Тимофей Борисов

Комментарий

Анна Добрынина, ученый секретарь Института земной коры Сибирского отделения РАН:

- Территории, где ощущались толчки, входят в зону сейсмической активности. И землетрясения здесь случаются довольно часто. К счастью, большинство колебаний почти не ощущается людьми. Уже начала работу специальная группа ученых Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН и Института земной коры. В ближайшее время будут установлены дополнительные временные сейсмические станции и GPS-станции для оценки смещения поверхности земной коры. Кроме этого проведем опрос населения, изучим образовавшиеся валы, осыпи, разрушения и трещины. Что касается прогнозов и ответа на вопрос, будут ли землетрясения еще и когда, то это к экстрасенсам. Наука такими вещами не занимается.

Справка "РГ"

Сильные землетрясения, зафиксированные в юго-западной части Байкальской рифтовой системы: