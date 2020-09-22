Вице-мэр Иркутска призвал земляков выйти на работу

В разговоре с корреспондентом "Российской газеты" вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников объяснил, что значит режим повышенной готовности и как следует себя вести, когда он объявлен.

- Режим повышенной готовности означает, что каждый должен позаботиться о своей личной безопасности. И собрать самое необходимое: документы, деньги, теплые вещи. То есть быть готовым к эвакуации. Особенно это касается жителей домов, признанных ветхими, домов 335 серии, которые могут не выдержать натиска стихии. Им бы я советовал сразу выходить на улицу и удаляться от строений на безопасное расстояние. Но, насколько я понял, так сделали очень немногие, большинство осталось в квартирах.

По словам Дмитрия Ружникова, сейчас в администрации Иркутска собирается вся информация о возможных разрушениях, принимаются звонки от горожан, однако сообщений о каких-либо серьезных проблемах нет.

- Ситуация под контролем, - заверил он, - мы готовы принять меры, если это потребуется.

Он также призвал иркутян трудиться, а не "идти на поводу эмоций" несмотря на то, что ночью многие не спали. Но "рабочий день никто не отменял", напомнил Дмитрий Ружников.