Видео: Под Иркутском задержан сбежавший из-под стражи преступник

В Иркутской области бывший сотрудник МВД России вместе со своим сыном задержали опасного преступника, который несколько дней назад совершил дерзкий побег из-под стражи.

Как сообщает пресс-центр МВД России, речь идет о мужчине, который 7 сентября вместе со своей сообщницей сбежал из-под стражи. Это произошло во время конвоирования их в исправительные учреждения. Беглецы были объявлены в федеральный розыск. Граждане пытались помочь полиции, от них поступило более 60 звонков о предполагаемом местонахождении беглецов.

"Сегодня в одном из садовых товариществ в пригороде Ангарска пенсионер МВД России, бывший участковый уполномоченный, приехав с сыном на дачный участок, обнаружил разыскиваемых лиц в своем доме, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Злоумышленники оказали сопротивление. Мужчины смогли обезвредить преступника, вооруженного ножом и газовым баллончиком, и удерживали его до приезда полиции".

Женщине-беглянке вновь удалось скрыться. Ее розыск продолжается. В этом полиции помогают сотрудники регионального управления ФСИН и Росгвардии. Ранее специально созданные поисковые группы обследовали десятки населенных пунктов и садовых товариществ в Иркутской области. Для обследования лесных массивов привлекалась даже авиация.

В пресс-центре МВД России, также сообщили, что "беглецы", были осуждены еще в 2018 году. Их признали виновными в совершении серии преступлений на территории Краснодарского края и Иркутской области. Очередное уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ было возбуждено по факту побега.

Осужденным удалось "ввести в заблуждение сопровождавших их сотрудников правоохранительных органов и скрыться". Дело о побеге было возбуждено следователем Межмуниципального управления МВД России "Иркутское".