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22.09.2020 18:50

Гид по тихому и игристому

Эксперты Роскачества проверили винные производства Дагестана
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 212(8266)
Специалисты Роскачества проинспектировали виноградарские хозяйства и винодельни республики в рамках проекта "Винный гид России". Его цель - повышение конкурентоспособности отраслевых предприятий региона.

Дагестан - один из крупнейших производителей солнечной ягоды в стране. В республике более 26 тысяч гектаров заняты лозой, из них плодоносящих - 21 тысяча. Около 70 процентов приходится на технические сорта, используемые для производства вин и коньяков. Согласно оценкам экспертов, в 2020 году урожай этой культуры составит около 200 тысяч тонн.

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Как рассказали в минсельхозпроде республики, за восемь месяцев нынешнего года в регионе выпущено более 486 тысяч декалитров коньяка, 470 тысяч - вина, 987 тысяч - шампанского. Производство крепкого напитка и игристого пока остается на уровне 2019-го, а вот выпуск столовых вин увеличился в полтора раза.

Однако в Роскачестве отмечают, что Дагестан пока слабо известен в стране как поставщик тихих и игристых вин, и уровень потребительского доверия к этой продукции из республики пока оставляет желать лучшего.

- Эксперты Роскачества в рамках проекта "Винный гид России" при поддержке минпромторга РФ и минсельхоза РФ проверяют винодельческие предприятия, чтобы оценить потенциал южных регионов России и уровень производимых в них напитков. Экспертная группа уже проверила винодельни Дагестана, встретилась с отраслевиками. Мы поможем продвижению дагестанских товаропроизводителей. Сотрудничество предполагает развитие институтов повышения качества и безопасности продукции, включение в исследования, проводимые Роскачеством, товаров местного производства, что позволит малому и среднему бизнесу выйти на новые рынки, - рассказал заместитель руководителя ведомства Илья Лоевский. - Мы закончили аудит винодельческих хозяйств Дагестана. К ним, как и к любым другим предприятиям, предъявляем повышенные требования. Вскоре состоится дегустация и будет составлен "Винный гид России" 2020 года. Пока не могу сказать, кто именно в него войдет, но могу сообщить, что в гид-2019 попали дагестанские напитки, причем они получили самые высокие оценки. Роскачество активно сотрудничает с Российским экспортным центром, который учитывает рекомендации специалистов ведомства при продвижении отечественных продуктов на внешние рынки.

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В нынешнем году эксперты посетили Дербент, где сосредоточены основные региональные коньячные и винные заводы. Аудит коснулся трех предприятий, везде зафиксировано повышение качества продукции. Кроме того, все проверяемые предприятия получили сертификаты, подтверждающие производство вин с защищенным географическим наименованием.

Процедура аудита проходила следующим образом - на предприятиях отвечали на 106 вопросов, которые затрагивали четыре темы. Проверяющих интересовало состояние виноградников, организация производства, развитие энотуризма и качество системы управления хозяйствами.

- Впервые в этом году эксперты Роскачества проводят анализ бизнес-процессов винодельческих предприятий. Как правило, на заводах, где все системы отлажены, выпускают качественный продукт, что показывают лабораторные исследования и оценка органолептики.

На многих предприятиях просят рекомендации, где взять хорошего винодела, консультанта по виноделию, агронома, - добавил Лоевский.

По словам руководителя рабочей группы "Винного гида России" Артура Саркисяна, в стране существенно вырос средний уровень базовых вин, которые делаются для массового рынка. Это стало следствием технологического и технического обновления предприятий.

- Нет окисленных и "больных" вин, которые появляются из-за проблем с гигиеной на производствах. Эти недостатки фиксировались еще несколько лет назад. Российские вина, выпускающиеся миллионами бутылок, уже могут конкурировать с европейскими винами базового уровня с географическими индикаторами, - считает Саркисян.

Осенью эксперты проекта "Винный гид России" приступят к первым дегустациям. Итоги масштабного исследования Роскачество обнародует в конце года.

Мнение

Абзагир Гусейнов, министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана:

- Специалисты Роскачества приезжали в Дербент, где ознакомились со всеми этапами производства винно-коньячной продукции. За последние семь-восемь лет мы провели большую работу в части улучшения качества продукции, снижения доли контрафакта. На федеральном уровне удалось провести закон, который позволяет нашим предприятиям экономить на акцизах. Эти деньги инвестируются в собственные производства. Мы намерены наладить сотрудничество с Роскачеством и по другим перспективным для республики направлениям: производство мяса птицы, молочной продукции и плодоовощных консервов.

Справка "РГ"

Для формирования Национального каталога отечественных вин сформирована комиссия из ведущих российских и международных экспертов, сомелье и дегустаторов. В прошлом году исследовано более 600 образцов. В рейтинги вошли 350 вин стоимостью до тысячи рублей. Они получили 78 и более баллов из 100 возможных, что означает оптимальный баланс цены (большинство куплены по цене до 500 рублей) и качества.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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