В Пятигорске завершилась четвертая смена XI Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". Она прошла в офлайн-режиме, три предыдущих провели онлайн. Участниками очного мероприятия стали 300 человек, лучше всех проявившие себя во время виртуальной части. Среди победителей "Машука" в этом году распределили гранты на 35,2 миллиона рублей.

Средства получат авторы 151 проекта. Среди них есть те, кто решил заняться социальной поддержкой инвалидов, в том числе создав для них рабочие места. Так, в Ингушетии для девушек из малообеспеченных семей и инвалидов организуют бесплатные курсы кройки и шитья. Проект заработает в октябре. Его инициаторы - 24-летняя жительница региона Хава Зазоева и хозяйка ателье "Тей Мах" Бэла Оздоева. Хава по профессии технолог швейного производства, сейчас она работает в удаленном режиме на московскую компанию, занимается разработкой и пошивом дизайнерских изделий.

- Я получила образование в Москве и работала в крупных фирмах. После переезда в Ингушетию возникла идея открыть швейные курсы для девушек в возрасте от 18 до 25 лет, - рассказала Зазоева.

Она признается, что к этому ее подтолкнула пандемия, в разгар которой повсеместно не хватало медицинских масок и костюмов. Претворить планы Хавы в жизнь вызвалась помочь ее подруга и деловой партнер Бэла Оздоева. На грант закупят швейное оборудование, потому что имеющихся в ателье машинок недостаточно.

- Если вдруг начнется вторая коронавирусная волна, я с ученицами могла бы бесплатно делать маски и костюмы для медиков, - поясняет автор проекта.

Всего на курсах в течение года планируется обучить более 70 девушек. Затем между ними проведут конкурс. Три победительницы получат шанс устроиться на работу в ателье Бэлы Оздоевой. Кроме того, Хава намерена открыть и собственное швейное производство, куда она рассчитывает пригласить на работу молодых портних.

А в Махачкале откроется еще одна ювелирная мастерская для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это стало возможным благодаря выигранному предпринимателем Наидой Магомедовой на форуме "Машук" гранту в размере 300 тысяч рублей.

"РГ" писала о том, что социальный проект Магомедовой в прошлом году стал победителем конкурса в рамках федеральной программы "Ты - предприниматель". Наида ежедневно ездила к инвалидам и обучала их ремеслу на дому. Готовые изделия продавала через знакомых ювелиров, а выручку отдавала подопечным.

Стоит отметить, что ее проект с тех пор выиграл уже несколько грантов - главы Дагестана на сумму 200 тысяч рублей, министерства труда и социального развития республики на 640 тысяч. Инициативу дагестанки поддержали и на федеральном уровне. Проект "Золотые руки" получил грант президента России. Благодаря этому Наида арендовала помещение в центре Махачкалы и открыла отдельную мастерскую для инвалидов.

- Желающих к нам устроиться было очень много, но из-за отсутствия свободного помещения иногда приходилось отказывать. Теперь благодаря полученному на "Машуке" гран- ту оборудуем вторую мастерскую, - сообщила Магомедова.

Кроме ювелирного дела в центре будут обучать кулинарии, резьбе по дереву и другим компетенциям. Получить новые навыки теперь смогут и дети-сироты. Как считает Наида, это поможет ребятам в плане социальной адаптации в обществе.

В Ставрополе же появится тактильная экологическая тропа для людей с инвалидностью. Проект разработали специалисты краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. В августе он также был представлен на молодежном форуме "Машук" и получил грант почти в 300 тысяч рублей.

- Идея тифлопроекта "Экомир Ставрополья 3D: прикоснись, послушай, посмотри" вынашивалась давно. Рядом с нашей библиотекой есть специализированная "Тропа здоровья", которая появилась в 2012 году также благодаря участию в грантовом конкурсе форума "Машук", - поясняет руководитель проекта и главный библиограф Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих Наталья Карягина. - Это территория, которая имеет свои ориентиры: растения с ярко выраженными ароматами (лаванда и роза), "Птичий столб" с несколькими кормушками, поилкой и домиком. Все вместе позволяет воспринимать мир посредством слуха и обоняния. Нынешний проект можно назвать его продолжением. Мы выделим зону, которая органично впишется в "Тропу здоровья", и разместим в ней различные объекты.

Новое пространство будет включать две зоны - "сухого" бассейна, наполненного различными природными материалами, и "сухого" ручья, специально разработанного для занятий барефутингом (хождения босиком), чтобы развивать тактильную чувствительность ног. Завершат объект два тематических стенда: один посвятят природе родного края (здесь выставят спилы деревьев с различной текстурой коры), а второй - следам животным, разместив рельефно-графические отпечатки.

- На Ставрополье это будет единственная полностью адаптированная экологическая площадка для незрячих людей, - продолжает Наталья. - Но слепому человеку мало пощупать материал, информацию нужно подавать в комплексе. Поэтому начнем проводить тренинги и мастер-классы с участием психолога, библиотекарей и краеведов. Обучающие занятия предусмотрены и для специалистов в сфере реабилитации, волонтеров, чтобы им стало легче взаимодействовать с инвалидами, правильно оказывать им помощь.

Планируется, что посещать занятия и мастер-классы смогут более пяти тысяч человек - именно столько читателей зарегистрировано в краевой библиотеке. По словам Натальи, доступность социальных объектов и инфраструктуры для инвалидов в городе хоть и растет, но далеко не во всех районах. Тактильная же тропа расположится в центре Ставрополя в оживленном квартале и, возможно, проект привлечет внимание многих жителей к проблемам незрячих и слабовидящих людей.

Тем временем

На площадке XI Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" состоялась встреча участников мероприятия с генеральным директором Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным. За три года существования организации из регионов СКФО было подано 2528 заявок, конкурс выиграли 362 проекта на 597 миллионов рублей. Как отметил Чукалин, наблюдается огромный прогресс в проектной активности представителей округа.

Фонд также занимается обучением некоммерческих организаций подготовке и реализации инициатив. Каждый желающий может воспользоваться сервисом самопроверки грантовой заявки, пройти онлайн-курс по социальному проектированию. Особое внимание в организации сейчас уделяют созданию и внедрению института наставничества.

Отвечая на вопрос машуковцев о том, какую идею гость реализовал бы на их месте в СКФО, Чукалин сообщил, что это определенно был бы проект сохранения и популяризации культуры и традиций Северного Кавказа: "Нет ни одного региона в стране, где мультикультурность была бы представлена так, как здесь. Через 10-15 лет Кавказ станет местом, куда все захотят приехать".